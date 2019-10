Els informes del Govern per la tirolina són favorables

El Comú de Sant Julià de Lòria ja té tots els permisos per tirar endavant el projecte de la tirolina a Naturlandia. A principis de setmana la corporació laurediana va rebre els informes favorables per part dels departaments de l’Executiu corresponents. En concret es tracta dels informes sobre transport per cable, impacte medi ambiental, seguretat, riscos geològics i accessibilitat.

Amb la resposta positiva del Govern, la corporació capitanejada per Josep Vila ja podria tirar endavant el projecte. El cònsol major, però, ha decidit aparcar la construcció de l’atracció fins al proper mandat perquè sigui la nova corporació qui decideixi si finalment el giny s’instal·la o no. Fonts del comú van assegurar que la corporació actualment té la capacitat econòmica per invertir en el projecte i des de fa pocs dies també els permisos, però que tenint en compte que al desembre hi haurà eleccions comunals no seria adequat engegar ara una construcció de gran envergadura que no es podria finalitzar abans de la votació.