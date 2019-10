Espot planteja per a Escaldes el mateix pacte a tres que a la capital

Escaldes-Engordany segueix sent una de les parròquies amb més incògnites de cara a les properes eleccions comunals. Malgrat que DA ja ha designat els seus dos candidats, Miquel Aleix i Núria Barquín, és encara una incògnita si hi haurà pacte amb els liberals o si concorreran en solitari, ja que dins del comitè demòcrata hi ha diversitat d’opinions. L’actual cap de Govern, Xavier Espot, és un ferm partidari d’anar conjuntament amb els blaus per seguir la coherència de l’acord de coalició a l’Executiu. Es topa, però, amb el ferm convenciment de l’excap de Govern, Toni Martí, que no vol anar de cap manera amb els de Jordi Gallardo. Amb tot, Espot no perd l’esperança, especialment ara que ja han trobat el candidat de consens, d’aconseguir un pacte a tres bandes, sumant també SDP, tal com es vol fer a la capital. L’objectiu és aglutinar diferents sensibilitats i els seus vots, i evitar la divisió de suports en llistes en solitari.



De fet, l’actual cònsol major escaldenca, Trini Marín, propera al sector de Martí, va indicar ahir en declaracions a RTVA que acceptaran el que decideixin els candidats escollits. És a dir, que deixen carta blanca a Aleix i Barquín per pactar amb qui considerin més oportú. En tot cas, caldrà veure si finalment el pacte es formalitza i, de ser així, quina és la reacció de Martí. L’amenaça de l’excap de Govern de presentar una llista pròpia i el pes polític que encara té a la parròquia és el que ha frenat fins ara l’acord amb L’A.



A l’altra banda, el PS també està movent fils per intentar sumar suports externs o independents malgrat que segueixen sense desvetllar si l’actual consellera general, Rosa Gili, encapçalarà finalment la llista. La socialdemòcrata va aconseguir la victòria amb la llista territorial conjunta que va fer amb el liberal Marc Magallón sota el paraigües de d’Acord les passades eleccions generals. Ara, però, s’enfrontaria a les urnes sense el suport d’L’A, de manera que el resultat pot ser diferent de l’obtingut a l’abril.



El que podria afavorir als socialdemòcrates és la formació d’una llista de terceravia, que podria restar vots a la llista de DA i de retruc donar més pes a la del PS. Els de Pintat estan treballant per poder-la formar conscients que la victòria és gairebé impossible però que la seva presència pot afectar en el resultat final.

Moviments del ps a Ordino

A Ordino, l’actual cònsol major i candidat a la reelecció, Josep Àngel Mortés, ha tancat el pacte amb L’A amb Eva Choy com a número dos. Pel que fa a SDP, resten a l’espera de la resposta oficial dels progressistes que alhora estan pendents de la decisió del comitè local del partit.



Per la seva banda, el grup d’independents que ja va intentar fer llista a les generals, amb Èric Bartolomé al capdavant, segueixen negociant i treballant per fer llista i asseguren que seran presents a les properes eleccions comunals. De fet, ahir es van reunir amb el PS, que estudia donar-los suport. Els socialdemòcrates tenen clar que volen ser presents a la parròquia i saben que sumar forces pot ser la millor opció tenint en compte el pes polític que la formació té a les parròquies altes.

Marsol insisteix en què el número dos sigui demòcrata

L’actual cònsol d’Andorra la Vella i candidata a la reelecció, Conxita Marsol, té clar que vol segellar el pacte amb L’A i SDP però també que el número dos de la llista ha de ser de la seva total confiança. El principal problema amb el qual s’està trobant la cònsol per crear la plataforma, que s’ha de presentar sota el nom de Sumem per Andorra la Vella, és la posició en què ha d’anar cada formació. En declaracions al programa La Rèplica d’RTVA, Marsol va exposar ahir que ha ofert a L’A una tercera o quarta posició a la llista i també el número 9, mentre que als progressistes els ha ofert un representant entres els vuit primers. També va insistir que vol un número dos de Demòcrates o proper al partit i que si és del seu equip actual millor. Per ara, sembla que el conseller comunal David Astrié és el més ben posicionat per ocupar el càrrec.

El PS treballa per poder tenir llista a la Massana

El PS no renuncia a tenir candidatura a totes les parròquies i per tant, segueixen treballant per elaborar llistes en aquells territoris on a priori pot semblar més complicat. És el cas de la Massana, on des de les eleccions del 2011 no es veu una candidatura socialdemòcrata. Així, sabent que si totes les forces que aglutinen CC acaben fent-se costat en una sola llista, podria donar-se la possibilitat que no hi hagués alternativa, la formació treballa per mirar de configurar una candidatura i evitar un comú monocolor.



Fonts de la formació van admetre que s’ha plantejat fer llista si bé encara no s’ha tancat la fórmula que comportaria. És a dir, no hi ha decisió presa sobre si és en solitari o si es mirarà de buscar suports en independents o persones de diverses sensibilitats. De moment s’han iniciat converses i s’està en vies d’intentar fer conjugar tot plegat.



A l’altre costat, CC, DA i L’A també continuen la seva tasca particular per mirar de tancar una candidatura que satisfaci a totes les bandes. Després de les dificultats per la presència o no de les sigles en el nom de la candidatura, sembla que per ara la solució trobada satisfà a totes les parts. Amb tot, el comitè parroquial de DA es reunia ahir per rebre explicacions del desenvolupament dels acords i la confecció de la comissió per fer la llista.