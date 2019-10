El CDR de l’Alt Urgell amenaça amb tallar la carretera d’accés a Andorra

El CDR de l’Alt Urgell va fer públic ahir a través de les xarxes socials un missatge enigmàtic a través del qual se’n pot interpretar la possibilitat que avui es produeixin talls a la carretera d’accés a Andorra. Com a acció de protesta contra la resolució judicial del Tribunal Suprem espanyol, que va condemnar els líders independentistes a penes d’entre 9 i 13 anys per sedició i malversació, el grup ha fet una convocatòria per esmorzar avui a les 6 del matí a la rotonda Pifarré per fer front a una jornada de marxes i diferents actes, que començaran a les 9 del matí.

Més tard, a les 9.30 hores, hi haurà una manifestació central a la Font del Passeig. Se’n desconeixen més detalls, però la imprevisió i l’espontaneïtat de les marxes pot desembocar eventuals talls de carretera, com ja ha passat en diferents punts de la xarxa viària catalana durant aquests dies. Ales 18 hores també hi haurà una «acció sorpresa» de la qual se’n desconeix la ubicació exacta i el contingut. A més dels possibles talls a la Seu, totes les carreteres de la xarxa viària catalana es podrien veure afectades pels talls i per les mobilitzacions previstes a Barcelona, fet que també repercutiria l’accés a Andorra.

L’economia del Principat ja ha començat a ressentir-se de la inestabilitat a Catalunya per la sentència del procés. Hotels i restaurants d’arreu han patit moltes anul·lacions per al cap de setmana i els transportistes de mercaderies i carburants també han hagut de modificar les seves rutes i horaris de treball habituals.

Busos anul·lats

Tot i que el Servei Català del Trànsit no té constància oficial de cap afectació i ha anunciat que actuarà i gestionarà la xarxa viaria «sobre la marxa», les companyies d’autobusos que cobreixen les rutes cap a Barcelona, l’Aeroport del Prat, la Seu d’Urgell i Lleida ja van decidir fa dos dies anul·lar tots els trajectes. «Demà [dissabte per al lector] encara no sabem què passarà. En principi, tot tornarà a la normalitat, però és possible que hi hagi retards o que l’autobús s’hagi d’aturar en algun punt», van avançar des de la companyia Direct Bus.

Des d’Alsa, malgrat preveure desenvolupar els seus viatges amb gairebé absoluta normalitat, admetien que probablement hauran de suspendre determinats horaris, tot i que al tancament d’aquesta edició no els havia confirmat oficialment. «Tenim preavisos de les marxes, però no sabem quanta estona duraran ni a quina hora passaran per cada tram», van reconèixer des del Servei Català del Trànsit.

Els polítics, preocupats

Per tot plegat els polítics del país ahir es van mostrar força preocupats. Des de Demòcrates, Carles Enseñat va reconèixer la «llibertat de manifestació», tot i que al mateix temps es mostrava preocupat «pels danys col·laterals que ens pugui produir». Enseñat va afirmar que els talls poden afectar els transfonterers que venen a treballar a Andorra.

El conseller liberal, Marc Magallón, va considerar que es tracta d’una situació «molt delicada», tot admetent que si «a Catalunya hi ha afectacions, per proximitat geogràfica, nosaltres ens veiem involucrats de forma negativa». El president de terceravia, Josep Pintat, per la seva banda, va reiterar la necessitat de buscar «altres sistemes d’obertura que no ens facin dependre de només dues carreteres», en referència a la construcció d’un aeroport en territori nacional. Les protestes i els talls a Catalunya han afectat per exemple el retorn de la delegació andorrana a l’Assemblea de l’IPU que ahir tornava de Belgrad. Tot i que en un principi tenien previst tornar des de l’Aeroport de Barcelona, finalment ho han de fer des de Tolosa.