Luz Casal i Sara Baras, presents al Festival Colors de Música

El Festival Colors de Música d’Escaldes-Engordany presenta un programa amb actuacions destacades fins a finals d’any. Noms àmpliament reconeguts de l’escena espanyola seran a la parròquia per presentar els seus treballs. Luz Casal i Sara Baras són les principals estrelles que s’hi reuniran. La bailaora tancarà el programa del festival, que haurà comptat amb una quarantena de propostes.

El 7 de novembre la sala del Prat del Roure acull el concert de Luz Casal, que es troba dins la gira Que corra el aire que està desenvolupant la cantant gallega, que «tornarà a Andorra després de cinc anys», com destacava el conseller de Cultura del comú d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch. El preu de les entrades serà de 25 euros. En el cartell també destaca la presència de la Sara Baras, que presenta el seu espectacle Sombras, amb actuacions el 21 i 22 de desembre, també al Prat del Roure. Benchluch remarcava especialment les condicions econòmiques amb què l’andalusa actuarà a Escaldes. Al comú «li costarà 10.000 euros, molt lluny dels gairebé 75.000 de cotització de l’artista», unes condicions que es van poder tancar després d’unes negociacions que «han estat llargues, perquè volíem portar-la però la seva cotització és molt elevada i no arribàvem amb el pressupost que teníem». Les entrades tindran un preu de 30, 50 i 60 euros.

En el festival també hi tindrà cabuda el gòspel, de la mà de The Campbell Brothers. Es troba inclòs en el festival Els grans del gòspel. El concert es portarà a terme el 7 de desembre a l’església de Sant Pere Màrtir i el preu de l’entrada serà de 10 euros. El 16 de novembre es realitzarà la segona edició del Mes colors de música, que constarà de dos tallers. Un serà infantil d’educació musical sota el títol de SoundCool, dirigit per Marcel Estornell. L’altre, de creació de vídeos multicanals de pantalla dividida a càrrec de Mireia Clua. Després de la pausa, Likantròpika desenvoluparà el taller de creació de cançons des de l’electrònica.

Agenda cultural

La possibilitat de confeccionar una agenda cultural conjunta entre els diferents comuns segueix sobre la taula, però continua sense arribar a concretar-se. Benchluch va assenyalar que «fa sis anys que vam fer una reunió per potenciar l’espai agenda.ad i d’aquella reunió, mai més es va saber res». Per part escaldenca «no tindrem cap problema per reprendre-ho, perquè cada vegada els comuns ens estem especialitzant més en tenir una agenda conjunta, és una bona eina per a tothom».