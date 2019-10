DA i L’A veuen bé que ciutadans presideixin les meses electorals

Demòcrates i Liberals obren la porta a canviar la llei electoral als comicis comunals, tal com planteja el Partit Socialdemòcrata (PS), que dimecres va entrar a tràmit la seva proposta al Consell General, i que preveu, entre altres mesures, que els cuitadans presideixin les meses electorals en detriment dels cònsols majors –tal i com passa actualment– . Aquest seria ara un punt en què tant la formació taronja com el partit blau hi estarien d’acord, tot i que presenten divergències en altres propostes com ara ubicar els col·legis en equipaments públics que no siguin seus ministerials ni comuns o canviar el sistema de retribució d’escons.

El conseller general del grup parlamentari liberal, Marc Magallón, explica que la formació veu «amb bons ulls» una part de la proposta del PS, que també formava part del programa electoral de d’Acord, la plataforma a través de la qual van concórrer conjuntament amb els socialdemòcrates a les circumscripcions territorials en les passades eleccions nacionals. «Com més fàcil ho posem als ciutadans millor», diu Magallón. Sobre el fet d’atorgar la presidència de les meses als ciutadans, Magallón apunta que seria una bona mesura ja que admet que alguns votants poden sentir-se «més o menys cohibits» a l’hora d’exercir el seu dret a vot. El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, creu que també seria «bo» escollir els presidents de les meses electorals a través d’un sorteig entre els ciutadans.

Pel que fa al sistema per repartir el nombre de consellers comunals, els Liberals es mostren oberts a parlar de canvis per reduir el nombre de representants escollits i a fer un sistema més proporcional, encara que creuen que és indispensable debatre-ho amb els comuns. Ara bé, Carles Enseñat hi és contrari. «El consell de comú ha de garantir l’estabilitat i necessites una majoria per liderar-lo», diu el polític, que afirma que al mateix temps el sistema també permet una alternança política dels partits a mesura que avancen els mandats. Enseñat, però, critica el PS perquè ha presentat el text sense haver-lo consultat prèviament amb els comuns, que són els qui es veurien afectats pels canvis.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari de terceravia, Josep Pintat, no tanca la porta a poder votar a favor d’alguns canvis, tot i que alhora defensa la legislació vigent. «Penso que tot es pot valorar», diu Pintat, que alhora també destaca els avantatges de la llei electoral. «Jo precisament he estat cònsol major i quan he viscut jornades electorals s’han fet sota un clima de molta normalitat i tranquil·litat», assegura el polític, que va ser cònsol major de Sant Julià de Lòria del 2004 al 2011. El representant també afirma que el sistema electoral necessàriament afavoreix les majories i posa com a exemple el fet que DA hagi perdut pes en les últimes eleccions nacionals.