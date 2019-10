El salari mitjà al Principat és de 2.118 euros

El salari mitjà al Principat el passat mes de juliol es va situar en els 2.118 euros, una xifra gairebé idèntica respecte a la que hi havia fa un any. Són dades que va donar a conèixer ahir el departament d’Estadística, en què destaca que els sectors amb el sou mitjà més elevat continuen sent el sector financer, amb 4.316 euros; el sector de la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua amb 2.847 euros; i el personal que treballa a l’administració pública i la seguretat social, amb 2.431 euros de mitjana. Tant el sector financer com el de producció d’energia però, no són els primers en quant a nombre d’assalariats.

D’un total de 16 sectors, el financer, que en l’últim any ha perdut un 6% de treballadors, és el novè amb més empleats (1.864) mentre que el de producció i distribució d’energia és el segon amb menys empleats (177). Aquest sector també ha patit una davallada en quant a nombre de treballadors (-4,1%). Pel que fa a l’administració pública, ocupa el tercer lloc amb més assalariats, amb 4.621, i amb un lleuger increment del 0,5% de nous contractats.

Mentrestant, els sectors on els salaris són més baixos són els del comerç al detall (1.726 euros), agricultura (1.600 euros) i el de les feines de casa (1.404 euros). Davant d’aquesta estadística, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, afirma que la xifra del salari mitjà és irreal i que és fruit de la gran diferència de sous entre alts responsables i treballadors i també entre sectors. «S’han d’augmentar el salaris dels més desafavorits i també dels treballadors», explica Ubach, que afirma que l’actual graella salarial no es correspon amb l’elevat nivell de vida del Principat. «Tenim un alt nivell de vida, lloguers pels núvols i salaris i pensions indignes pel nivell de vida que tenim», recalca el sindicalista.

Dels 38.372 assalariats que hi ha al Principat –una xifra un 1,6% superior respecte al 2018–, 5.747 ho fan al sector immobiliari –que és el que més creix amb un 8% més d’empleats–, 5.306 al comerç i 4.621 al sector de l’administració pública i seguretat social. A banda del sector de producció i distribució d’energia elèctrica, aigua i gas, les àrees amb menys nombre d’assalariats són el d’agricultura i ramaderia (173) i el d’Educació (542).

La xifra d’atur s’incrementa un 9,5% al setembre

L’atur al mes de setembre va créixer un 9,5% respecte a fa un any. Segons les dades facilitades ahir pel departament d’Estadística, un total de 413 persones buscaven feina a finals del mes passat, per sobre de les 377 que hi havia a finals de setembre de l’any anterior. Cal destacar que aquesta època és quan finalitzen alguns contractes temporals per a l’estiu. Tot i això, el nombre total de llocs de treball oferts a final del mes passat era de 720, gairebé un 20% menys respecte al mateix mes de l’any 2018.

De les dades també se’n desprèn que 245 persones que treballen segueixen inscrites per tenir una feina millor, una xifra que suposa un 3,8% més respecte a l’any passat. D’altra banda, un total de 24 persones reben una ajuda per desocupació involuntària mentre que l’any passat n’hi havia 10. Per edat, la franja amb més persones inscrites per buscar feina és la que comprèn els demandants entre 40 i 59 anys (172). La que té menys demandants registrats és la de persones de menys de 18 anys (18) i la de persones entre 18 i 25 anys (95). Pel que fa a sexe, el 51,6% de demandants són homes mentre que el 48,4% són dones.