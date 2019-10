Avui se celebra una vaga general a Catalunya i des de primera hora del matí els manifestants han tallat desenes de carreteres per tot el territori com a mesura de protesta. Una d'elles és l'N-145, per on no poden circular vehicles en els dos sentits de la marxa. Els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit a Anserall i a la rotonda de la Seu direcció Andorra.