Entrat a tràmit el text per declarar l’emergència climàtica

El Consell General acorda «reconèixer la crisi climàtica i en conseqüència declarar l’estat d’emergència climàtica i ecològica per mobilitzar coherentment els recursos necessaris per reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte hivernacle». Així comença la proposició de llei que ahir membres de Fridays For Future i consellers generals dels grups parlamentaris de DA i L’A –que donen suport al Govern– van entrar a tràmit al Consell General.



El text recull aspectes que els joves ecologistes havien exigit als representants polítics, així com diversos punts que els tres partits de l’Executiu duien en el programa electoral de les darreres eleccions. El resultat ha estat satisfactori per a totes les parts i ara «es pressuposa» que serà aprovat amb el vistiplau de la resta de grups.



«Estem molt contents que ens hagin escoltat i ens hagin fet cas», va celebrar el portaveu de Fridays for Future, Mateu Bracqe. «Amb aquesta declaració d’estat d’emergència climàtica creiem que estem fent un pas molt favorable pel país i pel planeta», va afegir. Tot i això, Bracqe va assegurar que, un cop implantada la llei, «continuarem vetllant perquè s’apliquin tots els punts» i «seguirem lluitant perquè la ciutadania assumeixi el seu paper». En aquest sentit, els ecologistes van recordar que «entre tots, hem d’intentar reduir el consum de plàstics i fixar-nos més en l’origen dels productes que comprem».

El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va explicar que l’objectiu és que Andorra sigui «un país de carboni neutre» i que per aconseguir-ho el Govern haurà de posar en marxa una sèrie de mesures en diferents àmbits: agricultura, educació, aigua, mobilitat, energia i canvi climàtic, economia circular i medi natural, paisatge i biodiversitat.



El reprsentant liberal, Marc Magallón, va considerar que amb l’aprovació de la llei Andorra se sumarà a ciutats, països i multinacionals d’arreu del món que ja han reconegut públicament que «ens trobem en una crisi real». Magallón va instar a altres líders polítics a «aprofitar-se» de «la moda» de Fridays for Future per «treballar de valent» en aquesta matèria.