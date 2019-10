Els delictes per conduir begut s’incrementen un 52% en un any

El nombre de conductors que condueixen sota els efectes de l’alcohol és una de les principals preocupacions de la fiscalia. Així es desprèn de les paraules del fiscal general, Alfons Alberca, pronunciades durant l’obertura de l’any judicial. En repassar les estadístiques de les causes instruïdes, va remarcar que els delictes contra la seguretat viària han experimentat un increment del 53,16% en relació amb l’any passat, el que suposa passar de 395 procediments a 605. I els més nombrosos són els que es refereixen a la conducció de vehicles sota la influència de begudes alcohòliques. Durant l’any 2018-2019 hi va haver 573 causes, un 52% més que les 377 del període anterior. Unes xifres molt elevades i que superen de llarg les de l’any passat, quan ja s’havien registrat dades de rècord en relació amb els últims deu anys pel que fa a aquesta problemàtica.



Davant d’aquesta situació, el fiscal general considera que cal buscar la manera de frenar la tendència, ja que va indicar que es desconeixen els motius d’aquest increment, si és perquè hi ha més conductors imprudents o si, simplement, és perquè s’han fet més controls. «Hem de seure amb la direcció del servei de Policia i veure si és que hi ha més controls, més sinistres i quina és la fórmula per evitar que hi hagi més gent al volant èbria», va manifestar en declaracions a la premsa.



Alberca considera que s’ha d’intentar «anar a una taxa zero» i «prevenir per evitar delictes i, sobretot, evitar que hi hagi aquestes conductes de risc respecte a la resta de persones que van per la xarxa viària». En aquest sentit planteja que també serà necessari analitzar si les penes previstes per aquests delictes (presó, arrest o privació del permís de conduir) són «plenament dissuasives o no, si els controls s’han de fer d’una altra forma o si calen més campanyes de sensibilització i comunicació perquè hem d’evitar la producció d’aquest delicte».



Segons la memòria de la fiscalia, la resta de procediments per delictes contra la seguretat viària fan referència a la conducció sota la influència d’estupefaents (23 casos quan l’any anterior n’havien estat 10) i vuit casos de conducció temerària amb perill concret per a les persones.

Balanç

Alberca va fer un repàs de tota l’activitat de l’any judicial anterior i va destacar que, com en ocasions anteriors, els delictes contra el patrimoni són els que més es donen (representen el 29,16% del total). L’any passat se’n van produir 2.063, un 20,78% més que els 1.708 del període 2017-2018. Per darrere hi ha els delictes contra la salut pública que configuren el 28,80% de la criminalitat. En aquest cas s’ha passat de 1.376 a 2037 (+48,04%) i en tercer lloc hi ha els delictes contra les persones que representen el 16,45%.



Pel que fa als delictes contra la salut pública, el fiscal va remarcar que la majoria estan relacionats amb temes d’haixix (1.767, la xifra més alta dels darrers deu anys).



Igualment, durant el període judicial passat, es van iniciar 6.162 causes penals enfront de les 5.149 del període anterior, a través de les quals s’han perseguit 6.671 infraccions penals, per sobre de les 5.761 de l’any anterior. De la mateixa manera han augmentat en 1.013 el nombre de causes penals incoades i s’han investigat 910 infraccions penals més, el que representa un augment de la delinqüència aparent xifrat en el 15,80%. Alberca, però, va deixar clar que si bé «hi ha un augment de la criminalitat amb més delictes perseguits, no es tracta de delictes de gravetat», ja que els sumaris de delictes majors no creix de forma exponencial.



D’altra banda i relació als tipus de procediments incoats, es van instruir 4.738 diligències prèvies, de les quals 1.852 s’han incoat contra persona desconeguda sobreseint-se les actuacions, 154 sumaris per delictes majors, 978 sumaris per delictes menors, 270 contravencions penals, 20 procediments en matèria de jurisdicció de menors i 2 procediments d’extradició.

Centre penitenciari

La memòria de la fiscalia també recull la situació al centre penitenciari. En data 31 de juliol, hi havia 23 interns preventius (22 homes i una dona) i 21 penats definitivament (19 homes i dues dones). Dels preventius, nou fa menys de tres mesos que són a la Comella, quatre hi porten entre 3 i 6 mesos, sis, de 6 mesos a un any i quatre hi porten més d’un any.