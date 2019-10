Bloqueig de dotze hores

Després d’uns mesos d’impàs, el nou tall d’ahir a la carretera N-145 a la Seu d’Urgell per la situació política a Catalunya, que va impedir l’accés al país durant dotze hores, va tornar a encendre les alarmes per les repercussions econòmiques que això té al Principat. Prop d’unes 500 persones van tallar des de les 6 del matí la via que uneix la capital de l’Alt Urgell amb el Principat, fet que va provocar alteracions tant en la circulació com en la rutina diària de molts ciutadans. El bloqueig no es va aixecar fins a les 18 hores, quan els manifestants van decidir abandonar el lloc de protesta i adreçar-se al centre de la Seu per fer una manifestació a la Plaça 1 d’Octubre.

Els pronòstics sobre un possible tall en el marc de la vaga general a Catalunya per protestar contra la sentència del procés, que van anar agafant força arran d’un enigmàtic missatge del CDR de l’Alt Urgell, finalment es van acabar consumant. Un centenar de concentrats a la Rotonda del Pifarré de la Seu es van desplaçar fins a l’inici del tram que permet enllaçar la localitat amb el Principat i amb la Cerdanya i van tallar la via en els dos sentits de la marxa. Alguns camions es van quedar atrapats a la carretera i els conductors bloquejats es mostraven resignats, després d’una setmana en què ja s’havien vist afectats per les interrupcions parcials de les vies en diferents punts de Catalunya arran de la indignació despertada per la deliberació dilluns del Tribunal Suprem.

Pas alternatiu a Anserall

Els Mossos d’Esquadra van donar pas alternatiu pels vehicles que volien entrar i sortir del Principat a través del camí d’Anserall. De totes maneres, segons el Departament de Mobilitat, les entrades de vehicles van ser inferiors a les esperades i ara la incògnita és saber, a l’espera de si es produeixen noves mobilitzacions o no, si durant aquest cap de setmana el pas per la duana de visitants es veu finalment afectat. Malgrat que les autoritats no s’atrevien a fer pronòstics per avui, des de la Unió Hotelera tenien registrades prop de 125 anul·lacions a causa de la incertesa a les carreteres catalanes.

El president de l’entitat, Carles Ramos, va explicar que per aquest cap de setmana es preveu un 63% d’ocupació. En tot cas, des de l’UHA ni des de la patronal s’atrevien a fer un càlcul concret sobre les pèrdues econòmiques pels talls,tot i que asseguren que hi haurà afectacions.

Els transportistes que van decidir sortir també van patir afectacions ja que al tall a l’N145 també s’hi va sumar el de Puigcerdà, a la frontera amb França, i a les nombroses interrupcions en diferents per la xarxa viària catalana. Mercabarna va obrir durant la jornada d’ahir, tot i que el ritme d’operacions va ser més fluix.

De les companyies d’autobusos que realitzen viatges regulars fora del país, només Andbus va mantenir el servei durant el dia d’ahir ja que DirectBus, que també realitza els trajectes a Barcelona, va anunciar amb antelació que anul·lava tots els viatges. Andbus va haver d’anul·lar el de les set del matí. La resta van funcionar amb normalitat ja que els minibusos amb què opera la companyia van poder passar pel camí d’Anserall. No obstant això, algun dels vehicles va arribar amb mitja hora de retard. Alsa, malgrat sortir a primera hora des de Barcelona, també va patir retards i afectacions.

Previsions en l'aire

Pel que fa a la circulació, el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va manifestar la impossibilitat per fer pronòstics de cara a aquest cap de setmana. En situacions de normalitat, durant els dissabtes de tardor poden arribar a entrar al país uns 14.000 vehicles. «Per aquestes dates, les entrades són bones», va remarcar Bonell. Per a la jornada d’avui, les companyies preveuen tornar a operar amb normalitat, a l’expectativa d’eventuals protestes que puguin sorgir a les carreteres, tot i que inicialment no n’hi ha de convocades. La gerent del grup Montmantell, Pilar Buscall, indicava que la companyia té previst operar els viatges a Lleida i a la Costa Daurada «perquè no tenim constància que hi pugui haver cap problema». Tot i això, admetia que estaran a l’espera «de les informacions que ens puguin arribar, perquè no posarem en perill cap persona ni cap vehicle».

«L’economia se’n ressenteix des del minut zero», explica el gerent de la CEA, Iago Andreu, que alhora afirma que l’impacte serà «molt important» per l’elevat nivell d’entrades de visitants i de mercaderies a través de la frontera hispanoandorrana. Andreu afirma que la situació d’ahir és més greu que els talls en altres punts de la xarxa viària com els que s’han anat produïnt des de principis de setmana perquè els transportistes tenien l’opció de buscar vies alteranatives.

«Si l’objectiu és pressionar el govern espanyol i les institucions de l’estat veí per aconseguir alguna cosa amb aquesta mesura no ho estan fent i l’únic que fan és posar problemes a l’economia i la vida normal d’un país veí i que no té res a veure amb aquests problemes», subratlla Andreu, que ressalta que malgrat que el turisme no estigui en temporada alta, durant els ponts de tardor hi ha una afluència «gran» de gent. Tot i que admet que els talls d’un dia no poden posar en risc l’estoc de les empreses com les d’alimentació o de construcció, sí que alerta dels més que probables sobrecostos que tindran perquè les empreses hauran de replanificar els viatges que no hauran pogut fer.

Mentrestant, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, manifestava el sentit «d’impotència» del sector empresarial atès el poc marge d’actuació de les institucions andorranes. «No hi podem fer res. Entenc que el Govern ha fet les queixes oportunes. Aquí poca cosa s’hi pot fer», va concloure Armengol, que alertava del risc que es puguin produir noves mobilitzacions per la inestabilitat política a Catalunya i per la dinàmica de protestes de l’última setmana. Armengol també va dir que la majoria d’empreses es van intentar abastir de productes amb antelació.

El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar que l’Executiu es mantenia en contacte amb les autoritats espanyoles i va manifestar la voluntat de «poder-nos desplaçar lliurement, que la gent ens pugui venir a visitar i qui treballa pugui venir cada dia». «Crec que serà difícil quantificar els perjudicis, òbviament n’hi haurà per un costat i per l’altre». En tot cas, Espot va evitar valorar les manifestacions perquè «digui el que digui no contribuïria al fet que això pugui cessar com més aviat millor».