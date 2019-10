Estratègia conjunta entre països per impulsar projectes culturals

La confecció d’una estratègia conjunta de cultura i desenvolupament entre els diversos països va concloure ahir la Conferència Iberoamericana de ministres de Cultura, celebrada a Bogotà (Colòmbia). L’esdeveniment va ser copresidit per Sílvia Riva, ministra de Cultura i Esports, compartint el lloc amb la seva homòloga del país amfitrió, Carmen Inés Vásquez.

La trobada, on van participar-hi 22 països, va servir per donar més pes a la contribució de la cultura a l’Agenda 2030, creant un pla a la Secretaria General Iberoamericana per dissenyar i arrencar l’estratègia conjunta. Aquesta té l’objectiu de promoure la transformació social, econòmica i mediambiental de la regió amb especial atenció a la diversitat, el patrimoni cultural i la igualtat de gènere. A més, també planteja impulsar les indústries culturals i creatives per facilitar la innovació, l’accessibilitat, la coproducció i la circulació de béns i serveis culturals.

També es va materialitzar el compromís de promoure la cooperació intersectorial i l’aliança entre els organismes internacionals, com la Unesco. Consideren que la cultura és un valor destacat en la societat i permet ser un motor de creixement econòmic i de desenvolupament sostenible. A més, es va mostrar la voluntat d’impulsar el debat entre els països sobre les polítiques de fiscalitat i seguretat dels agents culturals a Iberoamèrica, així com generar espais per a l’intercanvi d’experiències i informació sobre les diferents vies de promoció de les indústries culturals i creatives, amb mesures fiscals incentivadores. Riva va destacar que la trobada entre els estats iberoamericans va ser un «èxit» pels resultats que van obtenir-se.

Durant l’esdeveniment, els països van tenir l’oportunitat de mostrar experiències culturals que desenvolupen en els seus respectius territoris. Andorra va presentar la creació de l’Espai Columba i el mapatge de les pintures de l’església de Santa Coloma. També l’exposició Influencers en l’art, de Van Goyen al pop art que es pot veure actualment al Museu Carmen Thyssen i els treballs realitzats per fer adaptacions per a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat.