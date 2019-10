L'Inter es vesteix de rosa contra el càncer de mama

Després, aquesta equipació serà subhastada per Gol Solidari, iniciativa impulsada pels jugadors Ilde Lima i Juli Sànchez. Els diners recaptats aniran en benefici de l'Associació Andorrana contra el Càncer (ssandca). "És una iniciativa molt important perquè, en un principi, el futbol té poca cosa a veure amb el càncer de mama, però igualment ens dóna suport en la lluita contra aquesta malaltia", afirmava Josep Saravia, president de l'entitat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació