Cardelús sortirà en 30a posició

Xavi Cardelús sortirà 30è al Gran Premi del Japó. La pluja ha estat la protagonista de la segona jornada del Gran Premi del Japó disputada avui al circuit de Motegi, ja que ha estat present tant al tercer entrenament lliure, com al classificatori.



Amb una pista que no permetia cap errada perquè ha acumulat molta aigua a sobre de l'asfalt, Xavi Cardelús s'ha situat en la trentena posició de l'entrenament classificatori i un registre de 2.07,283, millorant en tres dècimes el que havia aconseguit al matí al llarg de la tercera sessió d'entrenaments lliures.



Tot i que les condicions de pluja han estat sempre una situació en la qual l'andorrà s'ha mostrat molt competitiu, avui no ha acabat de ser així, ja que ha continuat pilotant sense sentir-se totalment a gust sobre la seva KTM i no ha pogut progressar a la classificació.



"Esperava que les condicions de pluja m'afavoririen perquè sempre he pilotat molt bé sobre moll, però avui no ha estat així", ha comentat i ha destacat que "continuo sense sentir-me totalment còmode sobre la moto i em vaig deixant dècimes de segon en diferents punts del circuit que s'acaben traduint en uns temps que estan força lluny del que sé que puc fer en moll tal com vaig demostrar tant la temporada passada a les curses que va ploure". "Hem de seguir treballant sobre la moto i aprofitar el màxim el warm-up de demà que serà decisiu per acabar de concretar els ajustaments, ja que hem tingut un dia d'entrenaments en sec i un altre en pluja i encara ens queda feina a fer per buscar el rendiment ideal", ha explicat.



La cursa de Moto2 d'aquest Gran Premi del Japó es disputarà a les 6.20 hores.