Espot valora "el bon funcionament" del programa de detecció precoç del càncer de mama

En el dia mundial del càncer de mama, que se celebra arreu aquest dissabte, el Govern ha volgut engegar una iniciativa com és la jornada amb el títol 'Una visió holística'. Taules rodones, conferències i una exposició de Txiqui Novis sobre els diferents processos un cop detectat el càncer de mama, que no deixa indiferent a tothom que la visiti.



El Centre de la Llacuna d'Andorra la Vella és l'epicentre de la jornada que l'ha inaugurat el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.



Espot no ha deixat escapar l'oportunitat per explicar l'objectiu de la jornada, al dir que "el que és pretén és sensibilitzar a la població d'aquesta malaltia". El mateix cap de Govern va lloar el programa de detecció precoç de càncer de mama andorrà al dir que "el bon funcionament del programa de detecció precoç del càncer de mama ha detectat 18 casos, això significa que funciona". Cal recordar que durant el 2018, el ministeri de Salut ha enviat un total de 9.600 cartes a dones que tenen edats compreses entre 50 i 69 anys, per oferir una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys. Des de l'inici del programa, el 2008, s'han detectat un total de 101 casos de càncer de mama.



Xavier Espot ha explicat que "és important la prevenció. Tothom sap quan forma d'una població de risc i és molt important que s'estigui conscienciat perquè tot i ser feixuc anar a fer determinades proves, pel nostre dia a dia, l'anticipació i la pèrdua d'una hora pot permetre salvar moltes vides".



També la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol ha explicat que "com a cònsol major però també com a dona que sóc, estarem al costat de totes aquestes iniciatives, el càncer de mama és una realitat que el país viu i el comú sempre estarà al costat de les persones".