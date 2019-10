Fira passada per aigua

El mal temps no va espantar els ramaders i a l’hora de posar en marxa la fira de Canillo tot el bestiar era a lloc, distribuït en els diferents tancats que ocupaven l’aparcament del Palau de Gel. L’afluència de públic de ben segur se’n va ressentir, però tot i així el cònsol major de la parròquia, Josep Mandicó, celebrava haver pogut tenir fira encara que fos passada per aigua. «La fira del bestiar ha quedat una mica deslluïda però els ramaders han complert, s’han aixecat aviat, s’han mullat però han portat el bestiar», explicava a mig matí, destacant que «només ens toca agrair l’esforç perquè haguessin pogut no portar el bestiar pensant que no vindria ningú».



El cert és, però, que la pluja no va espantar els ramaders i tampoc els visitants. A les zones exteriors l’afluència no era la d’altres edicions, però l’espai dedicat a les parades de productes tradicionals era un bullici. El comú va decidir reaprofitar la carpa que ja tenien muntada a l’aparcament dels Refugis per deixar les parades sota cobert i la fórmula va ser un èxit, amb un bon nombre de visitants que feien el xafarder o provaven embotits, creps, castanyes o ostres.



A la cita tampoc hi van faltar les autoritats, que a les 11 del matí van fer la tradicional passejada que va servir per inaugurar la mostra. Els cònsols de la parròquia i bona part dels consellers comunals van estar acompanyats del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la subsíndica, Meritxell Palmitjavila, o el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, entre d’altres. Tots ells van gaudir de l’oferta gastronòmica i van marxar amb més d’un record. Per animar la festa, la banda Los Gaujos de Barsac es a encarregar de posar-hi música.