Espot veu possible el pacte DA-L’A a la capital «si tothom fa un esforç»

El cap de Govern, Xavier Espot, s’aferra a les paraules de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i segueix confiant que el pacte amb L’A a la capital serà possible. Amb tot, admet que «assolir acords entre formacions diferents sempre costa» i que en el cas d’Escaldes-Engordany les negociacions estan molt més verdes. Així i tot, si finalment cada formació va per lliure, considera que la decisió no té per què afectar el pacte de govern que mantenen amb Liberals.



Espot va remetre’s a les declaracions de Marsol recordant que «si tothom posa bona voluntat i tothom fa una mica d’esforç, al final aquest pacte serà possible». De fet, va deixar clara la seva confiança «en el tarannà i la forma de veure les coses» de la mandatària de la capital, per la qual cosa «penso que al final tot anirà bé».



Marsol, en declaracions recollides per RTVA assegurava que «no ens agrada mercadejar» i que, per tant, «quan fem una proposta la fem perquè l’hem meditat». Amb tot, admetia que «costa, però volem trobar un acord. Ens hi esforçarem i penso que hi arribarem».



De moment, però, des del comitè parroquial liberal no s’accepta el fet de no tenir un membre com a número dos de la llista i, per tant, es manté ben oberta l’opció de fer llista pròpia.

Escaldes-Engordany

Més prudent és el cap de Govern a l’hora de parlar d’Escaldes. A la seva parròquia s’han fet evidents les diferències de criteri entre els mateixos demòcrates a l’hora d’avalar un acord amb L’A. I Espot mira de mantenir-se’n al marge, almenys quan es tracta de fer declaracions públiques. «Aquí potser les coses no estan tan avançades, tot i que tenim els dos caps de llista», va reconèixer, insistint que «és a ells a qui els correspon decidir si s’ha de pactar o no». D’aquesta manera reiterava que «vull ser molt respectuós, no vull incidir en aquest debat i per tant les meves declaracions seran molt prudents». El que sí que va fer va ser lloar les figures escollides per encapçalar la llista de DA, Miquel Aleix i Núria Barquín. «Són dues persones fantàstiques i que crec que es complementen molt bé. Si guanyen les eleccions, poden encapçalar un projecte de continuïtat i il·lusió per a la parròquia».

Tot i les dificultats aparents i la possibilitat que finalment en les eleccions comunals es pugui veure com els partits que formen part del Govern concorrin en llistes separades, Xavier Espot es va mostrar convençut que aquest fet no té per què afectar l’acord governamental. «El pacte de govern va deixar molt clar que era decisió dels comitès parroquials si es decidia pactar o no en funció de la realitat o la idiosincràsia de cada parròquia», va manifestar, afegint que «hem de saber separar les dues coses i si es pacta, s’ha de fer perquè compartim un projecte comú per a la parròquia i perquè quan se sumen esforços reverteixen positivament en la ciutadania».



Ara bé, tampoc amagava que quan les diferències ideològiques són tan fines, no creu que s’hagi de buscar l’enfrontament. «Crec que no té massa sentit, si no hi ha una diferència política de fons, enfrontar-se electoralment», va apuntar, per repetir que haurà de ser cada parròquia la que acabi decidint.

Camp vol tancar la llista aquesta setmana

El candidat a cònsol de DA a Canillo, Francesc Camp, va explicar que preveu tenir tancada la candidatura «aquesta setmana», tot i que «encara ens queda algun lloc per cobrir». A banda de l’actual conseller de Finances, Marc Casal, que serà el número 2 de la llista, Camp va indicar que hi ha altres «conseller de comú que també repetiran». Malgrat tot, no va voler avançar cap nom. Fins ara noms com el de Cerni Pol o Rosa Maria Mandicó han sonat com a possibles candidats, però el que serà el cap de llista va afirmar que «es podrien veure aquestes cares com unes altres. Fins que no tinguem la llista tancada no ho podem avançar». Sí que va detallar que la idea és fer «una candidatura el màxim de transversal possible» per la qual cosa intentaran que hi hagi gent jove, de mitjana edat i gent més gran, «perquè entenem que d’això també surt la riquesa d’un comú». Una característica, però, que creu que a Canillo és més difícil d’assolir «perquè som la parròquia amb menys electors i costa, però crec que ens en sortirem». Sí que va explicar, en canvi, que la seva proposta encararà molt la campanya a donar a conèixer el potencial turístic de Canillo. «S’han fet moltes coses, però hi ha molta feina per fer», va assegurar.