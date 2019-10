Cardelús millora i finalitza 23è al Gran Premi del Japó

Xavi Cardelús es va classificar 23è i últim al Gran Premi del Japó de Moto2 que es va disputar ahir al circuit de Motegi. Després d’haver tingut problemes a l’hora de fixar els reglatges de la seva moto, al warm-up previ a la cursa, l’andorrà va millorar en mig segon la seva volta ràpida de divendres amb l’asfalt sec, però aquesta millora no va ser del tot suficient perquè continuava tenint alguns problemes per fer entrar la seva moto als revolts en les frenades fortes. A la cursa, inicialment, va estar rodant en grup millorant amb un 1.53,842 el temps del warm-up en més d’un segon. El comportament de la moto va evolucionar positivament respecte als entrenaments i això li va permetre ser més agressiu a les frenades fortes que demana un traçat com el de Motegi.

«Ha estat un cap de setmana complicat i el fet de tenir un dia en sec i l’altre en moll no ens ha ajudat gens ni mica a resoldre els problemes que tenia amb la meva moto», comentava Cardelús i destacava que «les sensacions han millorat tant al warm-up com a la cursa com en la meva volta ràpida del dia, que ha estat 1,8 segons més ràpida que la de divendres». «Això és positiu, però no ha acabat de ser suficient per aconseguir un millor resultat, he sortit bé i he estat rodant en grup al llarg de les primeres voltes», remarcava i assegurava que «després, he començat a cedir terreny a mesura que em costava més que la moto mantingués la trajectòria a l’hora d’entrar als revolts, he estat rodant en solitari mirant de mantenir un ritme el més constant possible». «El més positiu és el pas endavant i les solucions que hem pogut trobar», sentenciava.

La pròxima prova del Campionat del Món es disputarà al circuit australià de Phillip Island el pròxim cap de setmana.