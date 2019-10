Òscar Casal acaba el circuit mundial en 21a posició

Els protocols s’han de millorar per reduir l’índex de cesàries

Pel que fa a l’SkyMasters, Òscar Casal es va trobar amb molt bones sensacions i va oferir un gran nivell al costat de l’elit de curses muntanyes i, de fet, va disputar les primeres posicions al principi de la cursa. Marc Casal no va poder prendre la sortida a causa d’una gastroenteritis.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació