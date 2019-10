S’escapa el lideratge

L’FC Andorra i l’Oriola CF, un rival a priori més dèbil que els tricolor, es van repartir els punts a l’Estadi Enrique Miralles de Crevillent, camp on van haver de jugar a causa del mal estat de la gespa de Los Arcos. D’aquesta manera, l’FC Andorra ha dit adeu al lideratge i ara la primera plaça del grup 3 de Segona B l’ocupa el Lleida Esportiu, amb 20 punts, dos més que l’Andorra.

El conjunt de Miguel Ángel Villafaina va començar molt fort i en els primers minuts del partit ho va intentar en reiterades ocasions, de fet, Pitu va tenir la primera gran oportunitat, amb un xut que va fregar el pal de Nico Ratti. Poc després, Antonio ho va intentar des de la frontal de l’àrea. Així, els locals es van mostrar molt forts decidits a la victòria i la primera reacció tricolor no va arribar fins al minut 16, quan Emilio va haver d’intervenir per aturar un xut llunyà dels andorrans.

Tot i això, l’Oriola seguia mantenint el control de la pilota i dominant el partit, dificultant les coses als de Gabri García. Els andorrans no es rendien i a punt d’arribar a la primera mitja hora de partit, Musa Sidibé va fer una jugada per la banda dreta per després fer un potent xut que el porter va haver d’aturar. En aquesta línia, els escorpins no es rendien i seguien fent la guitza als del Principat, insistint a marcar abans del descans i, de fet, poc abans de la mitja part, Pitu i Antonio quasi anoten amb una bona jugada.

A la represa, amb un 0 a 0 a l’electrònic, l’Andorra va ser el primer a colpejar. De nou Moussa va tenir una gran ocasió, amb un xut que va fregar el pal.

Però després d’aquest avís, el conjunt groc va reaccionar creant un parell de centres que no van trobar un rematador i seguidament, els andorrans van gaudir d’una doble ocasió, primer va ser Víctor Casadesús des de la mitja lluna i després Moussa, amb un xut que desviava la defensa. A partir d’aquí, va ser un estira-i-arronsa, perquè les dues parts tenien ocasions amb insistència, tot i que el duel es mantenia absolutament igualat, amb un Oriola fent-se fort en defensa.

Finalment, al minut 71 va arribar el gol. Va ser Ernest Forgas que, de nou, es va reivindicar i va fer que els tricolor s’avancessin en el marcador. Mussa va conduir la pilota i va fer una assistència perfecta a un Forgas que no va dubtar en rebentar la porteria dels escorpins.

Per tant, els de Villafarina havien de reaccionar, havien d’aconseguir sumar si no es volien veure condemnats a la part més baixa de la lliga. Per tant, es van posar les piles i primer Pitu ho va intentar amb un xut que va fregar la creueta i després Solano va fer el gol, quan faltaven cinc minuts per acabar el temps reglamentari. Pina va córrer per la banda dreta, va centrar al primer pal i Solano va rematar la pilota amb el cap al fons de la xarxa, donant la sorpresa als tricolor que ja no van poder fer res davant d’un rival que va seguir creixent en els darrers minuts. Badal ho va intentar amb un centre que va aturar Ratti i poc abans d’acabar el partit, Rodri va treure un córner que per poc no remata Antonio dins de l’àrea. Malgrat això, el resultat va ser d’empat a 1. Ara l’FC Andorra té una oportunitat per refer-se, serà el pròxim dissabte, a les 17.00 hores al Prada de Moles, contra el Llagostera.

Els tricolor no poden jugar a l’hora habitual a causa dels canvis que s’han hagut de fer per la Federació Andorrana de Rugbi, que no pot jugar a l’Estadi Nacional.

Gabri García: «La sensació és dolenta»

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, va indicar en la roda de premsa posterior al partit que «per a nosaltres, la veritat és que ens quedem amb una sensació dolenta després del que hem vist al camp, sobretot pel que ens ha costat poder obrir el marcador». «És una pena que per una jugada ximple, de perill, diguem, ens hagin pogut empatar i, per tant, deixar-nos aquí els dos punts», explicava després de perdre el lideratge de la categoria.

Així, va subratllar que l’Oriola «ens ha competit molt bé», «és un equip molt competitiu, a casa no està perdent partits i ho sabíem», remarcava i reiterava que «sobretot venint d’un resultat tan advers com el que van obtenir contra el Barça B». A més, va reconèixer que «sabíem que la primera part seria molt de l’estil que hem vist i que allà havíem d’estar bé». «A mesura que passessin els minuts, la condició física i el partit igual ens donaria més ocasions, com crec que ha estat quan hem marcat, que, segons crec, ha sigut la millor fase que hem tingut en l’enfrontament», comentava.

Per un altre costat, va assegurar que al descans, «hem corregit petites coses en defensa, en les quals l’Oriola ens estava causant perill». «Sobretot en segones jugades i en sortida de la pilota hem variat alguna situació de joc, però poca cosa més», remarcava. «La veritat és que al final creiem que fent el que fèiem, tindríem les nostres oportunitats i així ha estat», concloïa.