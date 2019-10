Els artistes mostren les seves tècniques amb el vidre

La desena edició de les Jornades Art del vidre van comptar amb la presència d’artistes provinents d’Espanya, Itàlia i Argentina, que van realitzar exposicions, conferències i espais i tallers interactius que van poder aprofitar els assistents durant el cap de setmana al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i el Taller tèxtil i de vidre.

L’esdeveniment, que es porta a terme cada dos anys, va reunir a artistes de prestigi de diferents països, que van poder mostrar la seva obra i ensenyar les tècniques que empren en el seu treball. A més, la unió de tots ells també serveix com a plataforma per compartir coneixements i inspirar-se en la feina d’altres artistes, que els permet obrir noves perspectives en les creacions que realitzen. Els responsables del departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany van valorar que les jornades van ser «un èxit en tenir totes les activitats de dissabte un ple absolut». Una de les que va tenir una major acceptació va ser l’exposició al CAEE amb artistes reconeguts en el sector com són Jorge Aragone, Lucia Bruni, Claudia Golzman, Claudio Hoffmann, Luís Parades, Javier Pérez, Dolors Rosell, Álvaro Odriozola, Vitriòlics i la col·laboració especial, per la desena edició, de Sílvia Levenson. En aquest sentit els responsables de la corporació van mostrar-se «molt contents perquè a l’exposició han passat molts artistes i públic en general que han mostrat molt d’interès per les obres exposades i per com es treballa el vidre».

Ahir la pluja que va precipitar-se al país va impedir que es poguessin fer els espectacles programats al carrer i dels diferents espais que s’havien de muntar a la plaça Coprínceps.