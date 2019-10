El concurs d’idees de la Rotonda s’allarga un mes

El Comú d’Andorra la Vella ha decidit prorrogar el termini d’un mes que havia estipulat inicialment per al concurs nacional d’idees per a la selecció d’un professional que dissenyés el projecte de remodelació i embelliment de la plaça de la Rotonda i el seus entorns. En el primer edicte que es va fer públic, s’havia previst un mes de termini, de manera que les propostes s’havien d’entregar com a molt tard el 23 d’octubre. Segons es va fer públic la setmana passada al BOPA, però, els professionals disposaran, finalment, fins al 22 de novembre. Tal com es va explicar des del comú, aquesta decisió s’ha pres a petició del Col·legi d’Arquitectes que valorava com a molt just el temps que els havien donat per poder participar en aquest edicte. L’objectiu final del concurs és potenciar l’atractiu de la zona.