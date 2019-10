Cau més d’un 5% el nombre de visitants del mes de setembre

Durant el mes de setembre d’enguany van entrar al país 651.394 persones, el què suposa una variació negativa del 5,2% en comparació amb el mateix període de l’any passat. Segons el Departament d’Estadística, el nombre de turistes que van visitar Andorra al setembre va de ser 218.331, i un 1,6% menys, i el nombre d’excursionistes va ser de 433.018 amb una variació negativa del 7%. En global, un 60% de les persones va venir per anar de compres, un 14% per la natura i un 8% per l’oci cultural (visites a museus i esdeveniments).



Pel que fa a l’allotjament, el 83% dels visitants va apostar per hotels i apartaments (la majoria en categoria de tres o quatre estrelles), un 10% per vivendes d’amics o familiars i 7% per altres (càmpings, acampada lliure...). Per parròquies, les més demandades van ser Andorra la Vella, amb un 30% de les reserves, Escaldes-Engordany amb un 20% i Canillo amb un 16%. La menys demandada va ser Encamp amb un 4% del total, mentre que al Pas de la Casa va ser del 6%.



Els visitants en els darrers 12 mesos van disminuir un 1,5%. Quant als turistes, van augmentar un 0,3% mentre que els excursionistes van presentar una variació negativa del 2,6%.

Flux de vehicles

En referència al flux de vehicles, Estadística també va informar que el nombre total el mes passat va ser de 354.596, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al setembre de l’any anterior del 4,6%. El total de turismes va presenta un decrement del 4,6% .



Tal com indiquen aquestes dades, els turismes provinents d’Espanya van tenir una variació negativa del 6,4% mentre que els que procedien de França van caure un 1,6%.



Cal destacar que el nombre de vehicles que van entrar al país durant els darrers 12 mesos va ser de 4.181.484, fet que representa una variació negativa de l’1,7% respecte al darrer any, en què van entrar 4.253.485 vehicles. Els vehicles que ho van fer per la frontera hispanoandorrana van disminuir en 78.257 unitats, i un 2,7% menys que el període anterior, mentre que els que van entrar per la frontera francoandorrana van augmentar un 0,4% (6.256 unitats).



De gener a setembre d’aquest any, es va produir un decrement del 3,2% en el nombre de vehicles, amb un decrement del 3,1% dels provinents d’Espanya i un descens del 3,5% dels provinents de França.