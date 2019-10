La població al Principat creix un 1,6% i se situa en 77.164 persones

Els protocols s’han de millorar per reduir l’índex de cesàries

En data 30 de setembre del 2019, la població resident al Principat d’Andorra va ascendir a 77.164 persones, el que suposa un augment de l’1,6% i 1.249 persones, respecte al 30 de setembre del 2018. Aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de La Massana amb 242 residents i un 2,5% més, a Sant Julià de Lòria amb 233 residents i un 2,5% més, Andorra la Vella amb 189 residents i un 0,9% més i Encamp amb 181 residents i un 1,6% més. Les parròquies que menys van créixer van ser Escaldes-Engordany amb 153 residents i un 1,1% més, Ordino amb 142 residents i un 3,0% i Canillo amb 109 residents i un 2,7% més. Per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de setembre es concentra en el col·lectiu de nacionalitat andorrana amb un total de 614 persones i un augment de l’1,7%, seguit dels residents d’altres nacionalitats amb 510 persones i un 7,0%. Els espanyols van créixer en 63 persones, el que suposa un 0,3% més, els francesos en 58 persones i un 1,8% més i els portuguesos en 4 persones i un percentatge del 0%. El 72,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 13,7%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 13,9% restant. Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 30 de setembre del 2019 (81.702 persones), pràcticament s’ha mantingut, amb un increment del +1,8% respecte al mateix mes del 2018 (80.237 persones).

Per El Periòdic

