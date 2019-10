Detingut un andorrà per anar a 197 km/h en un tram de 90

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un conductor, de 24 anys i nacionalitat andorrana, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Poc abans de les 17.00 hores i en el marc d’un control de velocitat instal·lat al punt quilomètric 232 de l’N-260, al terme municipal de Montferrer (Alt Urgell), la policia va sorprendre el jove conduint un turisme a 197 km/h, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Un cop aturat, els agents van immobilitzar el vehicle i van posat el conductor a disposició de l’autoritat judicial. El jove haurà de comparèixer, quan sigui requerit, al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.



El mes passat, un altre andorrà va ser denunciat pels Mossos per conduir a 215 km/h a la C-16, al terme municipal de Navàs (Bages).