El debat sobre l’avortament a Andorra arriba a l’ONU

Stop Violències va participar ahir amb la seva presidenta al capdavant, Vanessa M. Cortés, a la Convenció sobre l’Eliminació de toda forma de Discriminació envers les Dones (Cedaw, per les seves sigles en anglès) a l’ONU, a Ginebra. En un discurs de 10 minuts, Cortés va explicar als representants de fins a 187 Estats d’arreu del món que Andorra és «un país feudal amb el consentiment de tots» i va demanar a l’Executiu «afrontar els nous temps» i «responsabilitzar-se» dels tractats internacionals que signa a favor dels drets de les dones.



«Les dones hem de ser ciutadanes de ple dret i no de segona. Encara no s’han separat els poders de l’Estat i de l’Església i la política de la por acampa al seu aire», va etzibar la feminista, per tot seguit apuntar que «les dones no som una prioritat pel nostre Govern». Cortés també va denunciar que al país no hi ha «serveis especialitzats en violència masclista» ni «accés a la salut reproductiva i sexual». Així mateix, va negar que la Policia i el personal de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell estiguin «especialitzats i sensibilitzats» amb la causa.



Després de la seva intervenció, la presidenta d’Stop Violències va assegurar que «tothom» s’havia interessat per «saber què passa» al Principat.



Demà serà el torn de preguntes al Govern, en el qual hi podrà intervenir públic esporàdic. Cortés va pronosticar que es preguntaran «moltes coses per primera vegada».