Silvestre alerta d’una «retallada important» de drets fonamentals

L’advocat Josep Anton Silvestre va alertar ahir «d’una retallada important de drets fonamentals» al país, que segons va apuntar s’està duent a terme amb l’objectiu de «posar traves» i «posar la por al cos als ciutadans». Silvestre ho va denunciar públicament en una roda de premsa en què també va aprofitar per mostrar el seu desacord amb la decisió del Consell Superior de la Justícia (CSJ) de rebutjar la recusació del fiscal general, Alfons Alberca, en el marc de la causa BPA, pel fet de ser cunyat de la secretària general del Govern, Ester Fenoll.



El lletrat no va dubtar a afirmar, una vegada més, que «em sento perseguit» per les actuacions que ha dut a terme en aquest cas. «Per fer una notificació se’t diu que hi he d’anar jo sí o sí, se’ns envien nuncis al despatx o se’ns obren causes penals. És clar que em sento perseguit! I el Col·legi d’Advocats així ho diu, que se’ns vulnera el dret al lliure exercici de la professió». Silvestre va alertar que el problema és «la normalització d’allò que no ho és» i va recordar que «la minva dels drets fonamentals no la patim només els advocats, la patim tots».

Exemples

El jurista ho va exemplificar amb el fet que des de la fiscalia es demani que es puguin autoritzar escoltes telefòniques en més casos dels que hi ha ara autoritzats o per la petició, també de la fiscalia, d’allargar el període de secret de sumari. «Es pretén que el pas dels temps validi els actes judicials que siguin vulneradors de drets fonamentals», va assegurar.



De la mateixa manera va denunciar que amb els canvis introduir en el codi de procediment civil «se’ns ha colat un gol» perquè «fa quasi impossible l’accés al TC». Segons ell, tot plegat només busca «posar traves» perquè «el Govern no hagi d’afrontar una vaga que suposi un tall de carreteres, s’han fet modificacions perquè els advocats no puguem defensar els drets fonamentals dels ciutadans o es posen traves perquè els jutges tinguin una excusa que és que el país és petit per no abstenir-se en una causa».



I és que a més de rebutjar els arguments del CSJ per no acceptar-li la recusació d’Alberca, Silvestre també va ser molt crític amb l’actuació del fiscal. «No és suficientment independent», va afirmar, recordant que té un contacte excessiu amb els batlles i magistrats. «Si els jutges no es poden reunir amb els advocats, tampoc ho han de poder fer amb la fiscalia», va reblar, recordant que «no pot ser que perquè Andorra sigui un país petit, no s’apliqui la legalitat».

Sense decisió

Igualment, Silvestre va explicar que encara no ha decidit quina actuació portarà a terme en relació amb el rebuig de la recusació. Va indicar que té l’opció d’anar al TC, no per una vulneració del dret a tenir un tribunal imparcial, però sí per no haver tingut un procés degut. També va apuntar la possibilitat de recórrer a organismes internacionals, al raonador del ciutadà o d’anar per la jurisdicció ordinària seguint la llei qualificada de la Justícia. «Són moltes les vies i ho explico perquè després diran que volem aturar el judici, però no. El judici es pot continuar celebrant. Que no hi ha més fiscals que no sigui el cunyat de la secretària general del Govern?», va preguntar, recordant que ara mateix si està aturat, és a petició del fiscal i no seva.



Per tot plegat va reclamar que «ja n’hi ha prou d’atacar-me per defensar els meus clients» i va deixar clar que «seguirem lluitant contra aquest sistema de forma coordinada i corporativista només fa que repetir que fem actuacions dilatòries».



Igualment va avançar que presentarà un incident de nul·litat al TS per totes les recusacions de batlles i magistrats que no se li han acceptat.