Quatre detinguts per aldarulls a locals nocturns i a la via pública

La policia va efectuar durant la setmana passada 21 detencions, 10 de les quals per superar la taxa d’alcoholèmia permesa durant la conducció. Pel que fa a la resta d’arrests, el cos detalla que es van detenir quatre joves per provocar aldarulls als afores de locals nocturns i també a la via pública. Dos dels detinguts van estar involucrats en baralles entre grups de joves a Andorra la Vella.

Els incidents més rellevants van tenir lloc durant la matinada de dissabte a diumenge. La primera detenció es va realitzar al Pas de la Casa a un noi no resident de 24 anys com a presumpte autor de dues agressions: la primera va estar denunciada per part de la víctima d’una agressió enmig d’una discussió al carrer i la segona es va realitzar amb un esprai de defensa. Entrada la matinada, es va detenir a un jove resident de 21 anys involucrat en una discussió a l’exterior d’un local de la capital. El cos de seguretat informa en un comunicat que es va trobar a una persona inconscient en rebre un cop de puny per part del detingut.

Poc després de les tres de la matinada, els agents van retenir a un home no resident de 36 anys com a presumpte autor de resistència greu a l’autoritat. La patrulla es va dirigir a un bar de nit de Canillo on el detingut es trobava «en un estat molt agressiu, molestant la resta de clients i ocasionant danys», segons descriuen els agents en un informe.

A la mateixa hora, el cos de policia també va acudir a una baralla entre un grup de joves a fora d’un establiment, a Andorra la Vella. Es va detenir a una de les persones implicades que va donar un cop de puny a una altra que presentava el rostre sagnant. A banda de les 10 detencions a persones que van superar el nivell d’alcohol permès, arribant als 2,20 grams per litre, quatre d’elles es van produir per suspensió del permís de conduir. Dos arrests van ser causats per presentar documentació «inautèntica» a Immigració i l’últim es va realitzar diumenge a un noi de 22 anys resident per fer pintades a l’Ambaixada Espanyola.