L’A accepta la proposta de Marsol per fer pacte i a Encamp també hi haurà llista conjunta

El comitè local de Liberals a Andorra la Vella ha accedit, finalment, a l’oferta feta per Conxita Marsol per poder segellar un pacte i concórrer conjuntament a les eleccions comunals del 15 de desembre. Fonts del partit blau van explicar que divendres ho tenien tot a punt per validar una llista pròpia i presentar-se en solitari, però davant d’aquest escenari Marsol els va fer una nova proposta que tot i no obtenir unanimitat, va convèncer a la majoria de membres del comitè local.



Si no hi ha sorpreses d’última hora (el comitè parroquial de DA tenia previst validar la proposta ahir al vespre), L’A entrarà a formar part de la plataforma Sumem per Andorra (que ja compta amb la presència d’SDP) en els llocs 4 i 8 de la llista.

Les mateixes fonts van indicar que encara no s’ha començat a parlar dels noms que podrien ocupar aquests espais. Igualment es va remarcar que tot i que la proposta va obtenir l’aval de la majoria, aquesta no va ser aclaparadora.

Encamp

On també sembla que hi haurà acord entre DA i L’A és a Encamp. Ahir hi havia prevista una reunió en què s’havia de validar el pacte si bé, com a tot arreu, el lideratge de la candidatura (llocs 1 i 2) quedaria en mans de DA. Fins ara s’havia mirat la possibilitat de comptar amb un independent que acontentés a les dues formacions com a candidat a cònsol menor i es va oferir l’opció a Enric Pujal, però aquest ha decidit declinar la proposta. Aquesta opció no estaria descartada del tot, si bé a hores d’ara no s’hauria trobat a ningú amb un perfil similar, per tant, el segon lloc també seria per a DA.



De la seva banda, Laura Mas, té tot el suport del partit per encapçalar la candidatura, però encara no s’ha confirmat perquè, segons expliquen fonts consultades, no vol ser un problema si es troba algú que preferia tenir-la com a número 2. En aquest sentit Mas estaria disposada a moure’s de lloc per facilitar la configuració de la llista. El que sí que es té clar és que es vol un equip renovat, encara que Laura Mas ja formi part de l’actual comú i, per tant, d’entrada es descartaria la presència del fins ara conseller liberal a l’oposició, Jordi Troguet. Pel que fa als llocs que ocuparien els liberals a la llista, encara no s’ha concretat, si bé es preveu que segueixi la línia d’altres parròquies.

La Massana

El comitè parroquial de DA a la Massana tenia previst reunir-se ahir al vespre per validar la darrera proposta feta per CC per mirar de tancar la candidatura conjunta. Fonts coneixedores de les negociacions van assegurar que finalment semblava que hi havia bones perspectives i que els demòcrates podrien acceptar l’oferta. Fins ara, el comitè local de DA havia deixat clar que no se sentia còmode amb la proposta de l’actual majoria comunal per les divisions internes del comitè.