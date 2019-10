El NIU presenta quatre projectes que necessiten finançament

El NIU, viver d’empreses d’Andorra Telecom, va celebrar ahir la tercera jornada del Demo Day a la sala d’actes de Caldea amb l’objectiu d’enllaçar start-ups i inversors. Al llarg de la jornada es van presentar quatre projectes propis i dos d’externs en fase de selecció que estan buscant finançament. L’ANA detalla que el NIU ha estudiat un total de 35 projectes des de principi d’any.

Les quatre start-ups d’Andorra Telecom van oferir projectes que tenen com a fil conductor la tecnologia: una aplicació que elabora plans d’entrenament a mida, un programari de gestió orientada al sector financer i les assegurances, una eina per al sector industrial desenvolupada amb blockchain i una eina de suport a les botigues de les plataformes de venda online. També es va mostrar el Paymeter, una eina que serveix per pagar impulsada per David Tiago que va participar en anteriors edicions i que ja es troba en fase de prova. Segons l’ANA, el director general de l’operadora, Jordi Nadal, ressalta que «la mortaldat dels projectes és molt elevada», al voltant del 70-80%, malgrat que es mostra satisfet de la feina feta fins al moment.