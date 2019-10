Demanen cinc anys de presó per clonar targetes a la duana

La Fiscalia de Lleida va demanar cinc anys de presó per a dues persones amb passaport lituà i amb passaport rus, acusades d’un delicte de falsificació de targetes. Els fets es van produir a l’agost de 2011 al recinte duaner de la Farga de Moles, quan es va constatar que portaven dins del cotxe un gravador de targetes de crèdit i dèbit, un ordinador amb un programari per clonar-les i 21 targetes amb la banda magnètica en blanc, a més de 17.900 euros en bitllets de 100 euros. També se’ls va acusar d’un delicte de contraban, pel qual el Ministeri Públic demana dos anys més de presó. El judici s’havia de celebrar a l’Audiència de Lleida però ha quedat suspès.

Per El Periòdic

