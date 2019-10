El MoraBanc busca a Israel la primera victòria fora de casa

El MoraBanc Andorra visita avui a les 18.30 hores al Maccabi Rishon Lezion a Israel. L’equip arriba amb bones sensacions després d’haver passat per sobre del San Pablo Burgos de Joan Peñarroya. En aquest sentit, és un duel molt important perquè aquesta temporada, els andorrans encara no han guanyat fora de casa i, per tant, avui tenen una gran oportunitat per estrenar-se a domicili. Cal recordar que, fins ara, els tricolor s’han trobat amb rivals absolutament potents que els hi han posat les coses extremadament difícils.

Els tricolor han de traslladar la solidesa mostrada al Poliesportiu a fora d’aquest i han de saber mantenir l’energia i la concentració durant els 40 minuts. Tot i això, els del Principat arriben amb dues baixes: Dejan Musli encara no s’ha recuperat de la seva lesió a la costella i Jeremy Senglin ha viatjat als Estats Units, amb permís del club, per conèixer la seva filla, que va néixer la setmana passada. El jugador si estarà disponible pel partit del cap de setmana. Per altra banda, Raimón Carrasco, del B, s’incorpora a les ordres d’Ibon Navarro per aquest enfrontament.

Per un altre costat, el rival arriba amb la necessitat de vèncer per seguir sumant, tot i això, apunta a ser un dels equips revelació, sobretot tenint en compte que sempre s’ha enfrontat a dos dels grans rivals de la seva lliga domèstica, el Maccabi del Tel Aviv i el Hapoel de Jerusalem.

En aquest sentit, el segon tècnic David Eudal, va explicar que «la segona part contra el San Pablo Burgos va ser d’un nivell altíssim, tenint les coses molt clares i trobant opcions de joc, però no sé si el partit més complet durant els 40 minuts». «El que està clar és que necessitàvem guanyar, va ser una bona manera de fer-ho davant d’un equip que arribava invicte i que té bons jugadors», prosseguia i recordava que «vam saber posar per davant les nostres virtuts, volem portar aquest nivell de joc al següent partit».

Així, va indicar que «hem d’esperar un partit molt complicat en un camp que no sembla que hi hagi molt d’ambient». «Pel que fa a seguidors no sembla complicat, a diferència del de Bolonya», reiterava i assegurava que «trobarem un equip amb tres o quatre molt bons jugadors». «Tenen homes de segona línia que completen l’equip, és un conjunt complicat que fa moltes variants defensives, esperem que no ens aturin el nostre joc defensiu i el puguem contrarestar amb la nostra manera de jugar, defensant fort i corrent, com hem estat fent fins ara», afegia i remarcava que «no volem que ells portin el ritme del partit, sinó nosaltres».

Per una altra banda, va subratllar que «ens falta una mica de consistència i allargar els bons moments de joc fora com fem a casa». «Hem de dominar el joc, el ritme i esperar el nostre moment, esperant que no ens superin durant molts minuts de joc», puntualitzava i reiterava que «no estem preocupats perquè hem jugat a camps complicats, on molts equips perdran». «Aquesta potser és la primera pista on veiem l’opció de treure una victòria, no serà fàcil, ho haurem de donar per treure aquesta victòria que necessitem», assenyalava.

David Jelínek va explicar per la seva part que «venim de fer un dels millors partits que hem fet fins ara però no sé dir si ha estat el millor, a partir d’aquest hem de seguir cap endavant». «És un equip contra el qual volem guanyar perquè pot marcar la diferència per passar al Top16», comentava i destacava que «farem de tot». «Ens falta guanyar un partit a fora, és un equip que no té molts sistemes però sí uns jugadors que estan jugant molt bé individualment, a un alt nivell i a partir d’aquí van tirant», destacava i concloïa que «a camp obert corrent bastant, s’ha d’estar bé defensivament per no donar-los opcions».

Moussa Diagne, el millor rebotador de la jornada després del paper contra el Burgos

El MoraBanc segueix sense fallar a casa, ja que el Poliesportiu s’ha convertit en un autèntic fortí i això es deu, entre altres coses, a la contundència que continua demostrant Moussa Diagné sota la cistella.

El pivot senegalès va necessitar menys de 25 minuts a la pista contra el San Pablo Burgos per capturar un total de 13 rebots, tant ofensius com defensius, és a dir, cinc en atac i vuit en defensa. Diagne també va anotar 19 punts.

En aquesta darrera jornada comparteix la marca rebotadora amb Usman Garuba, però la valoració més gran del jugador andorrà durant el partit (28 punts) fan que el madrileny no entri en els millors jugadors de la jornada: DJ Seeley (valoració), Klemen Prepelic (punts), Nikos Zisis (assistències) i Pierria Henry (triples).