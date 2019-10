L’equip nacional assoleix tots els reptes marcats

La temporada de curses de muntanya ja ha finalitzat i el balanç és positiu. Per als corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha estat un any intens, amb un calendari molt exigent i ple de nous reptes que s’han assolit amb molta satisfacció.

Fabrizio Gravina, seleccionador nacional, va explicar que «ha estat una temporada plena de canvis, no només per les modificacions en la puntuació del campionat internacional sinó, també, per la composició de l’equip, que ha sofert diferents canvis respecte l’any passat». «Ha estat un any on s’han consolidat els mètodes de treball i entrenament i que aquest factor ha permès a nous atletes experimentar el que és competir amb un alt rendiment esportiu i viure una temporada sencera com a corredors d’elit», afegia.

En aquest sentit, pel que fa a Òscar Casal, va considerar que la temporada ha estat «excel·lent, des de l’inici al final». «Va fer uns resultats satisfactoris que van culminar dissabte amb una 12a posició, a més, sempre ha estat per sota del 10% respecte als primers classificats», afegia.

Per un altre costat, respecte a Marc Casal, va recordar que «aquest any ha seguit demostrant que és un corredor únic, versàtil i amb un gran potencial encara per explotar». «Ha evolucionat el seu rendiment esportiu afrontant nous reptes que ha assolit amb satisfacció», sentenciava. D’altra banda, va considerar que Carlos Fernández «ha aconseguit resultats positius, amb un esforç continuat», igual que Sintu Vives. També va remarcar el potencial de Julio Rodrigues i la progressió de Lluis San Vicente i David Méndez. Finalment, Imma Parrilla «ha obtingut resultats positius, aconseguit algun top 20».