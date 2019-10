Rècord d’estudiants a l’UdA amb un 4% més d’inscrits

Els estudiants de formació reglada de la Universitat d’Andorra (UdA) van augmentar un 4% respecte a l’any anterior, havent-hi un total de 550 estudiants per aquest nou curs, segons va informar l’ANA.

Miquel Nicolau, rector de la universitat, va indicar que el nombre d’alumnes de formació continuada no se sabrà fins a final del curs, però va confiar en el fet que seran xifres similars a les de l’any anterior amb 1.350 estudiants. També va afegir que aquesta dada va significar tot un rècord i que «mostra l’estret lligam amb els sectors econòmics i professionals del país».

De cara al nou curs i durant tot el seu mandat com a rector, Nicolau va assegurar que se seguirà impulsant la recerca en la universitat i també aprofundint en la docència amb la carrera professional del personal. A més, també es volen implantar noves titulacions de segon cicle, és a dir, oferir més màsters, i finalment, es vol intentar fer una obertura de la universitat internacionalment, a banda d’ ampliar les instal·lacions actuals que hi ha.

«Volem que l’experiència internacional no sigui només per la gent que ve aquí, sinó també per la gent que va a fora», va dir el rector, qui va admetre que aquest canvi es pot fer a través de programes de mobilitat i també amb la introducció de l’ anglès. Avui més del 30% dels estudiants a les aules són estrangers, però va indicar que és a causa de la quantitat de fronterers que hi estudien.