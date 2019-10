El Govern vol reconèixer les empreses que apostin per una economia circular

La jornada sobre economia circular, celebrada ahir a Andorra la Vella, va posar de manifest la voluntat d’Andorra de convertir-se en un referent de l’economia circular, segons va informar l’ANA. En aquest sentit, el president d’Agreda (Associació de Gestors de Residus d’Andorra), Miquel Àngel Armengol, va proposar la creació d’un label propi d’economia circular que, a llarg termini, sigui un requisit indispensable per a operar en el mercat andorrà.

Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, va destacar l’interès emergent per l’economia circular entre les entitats que representa la patronal, i les col·laboracions creixents que s’estan establint amb França. Sílvia Calvó, ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, va anunciar que des del Govern «tenim previst un projecte de llei de cara a finals del 2020 per regular tota l’economia circular i poder avançar cap a un model diferent del que tenim ara».

L’economia circular descriu un sistema que planteja una producció i un consum sostenible i responsable amb el medi ambient. Es basa en reduir la producció, reparar o reutilitzar els objectes en comptes de tirar-los, i finalment, reciclar-los. Així s’aconsegueix tancar el cicle de vida dels productes i reduir els residus que es generen al mínim. Segons va explicar Calvó, «són els mateixos ciutadans d’Andorra els que de cara al nou projecte de llei, ens han de fer arribar les propostes de quins creuen que poden ser els millors mètodes per fer-ho possible». Cadena va proposar l’opció d’incentivar «d’alguna manera» a les empreses que facin un ús responsable dels seus recursos.