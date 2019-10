La FAM busca mantenir els resultats per seguir creixent

Un altre any, la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) es mostra ambiciosa, encara que reconeix que mantenint els mateixos resultats de l’any passat ja estarien satisfets, ja que ha augmentat el nivell de les competicions d’esquí de muntanya. Per tant, basant-se amb el compromís, l’actitud i els resultats, Xavier Areny, Gerber Martín, David Albós i Euan Prieto competiran en categoria sènior mentre que Sergi Casabella, Carles Serra i David Pérez ho faran en promesa. Andrea Sinfreu competirà en categoria júnior igual que Marcel Prat.

Com a gran novetat, la FAM inclou en el seu equip a Oriol Olm, un corredor cadet que participarà en els Jocs Olímpics de la Joventut de Lausanne, el dia 10 de gener. «Oriol Olm té potencial i l’hem de potenciar, és una competició que és un aparador de cara als Jocs Olímpics de 2026. És l’únic que està al nivell», va explicar el seleccionador Xavier Comas.

Per altra banda, Jordi Solé és baixa per aquesta temporada. Carlo Ferrari segueix com a director tècnic, mentre que Xavier Capdevila i Guillem Campeny en seran els tècnics. Aquest darrer és novetat.

La temporada començarà a Aussois, França, el 20 i 21 de desembre, amb una prova de la Copa del Món. Competiran tots els equips i en funció dels resultats, els corredors participaran en les següents Copes del Món: Comapedrosa (Andorra), Jennerstier (Alemanya), World Cup Zhanggjiakou Station (Xina) i l’International Ski Alp Race Dolomiti di Brenta (Itàlia). De fet, en aquesta darrera localitat, el 2 d’abril es disputaran els Mundials, a Madonna di Campiglio, i hi prendran part totes les categories. Els equips estaran dividits en les categories N1, N2 i joves. Jaume Esteve, president de la FAM, va indicar que «no som professionals però amb passió, ganes i sacrifici, tenim els mitjans per permetre’s ser atletes». Aquest esport «demana un sacrifici però cada vegada estem més a munt i tenim més oportunitats», recordava i remarcava que «els Jocs Olímpics de 2026 seran una oportunitat i tot pot canviar». En aquest aspecte, va recordar que «els canvis poden venir amb patrocinis i ajudes del Comitè Olímpic Andorrà (COA) per a la fita de 2026. Ens podrem desenvolupar exponencialment». Tot i això, va insistir en el fet que «mentre és amateur és més fàcil estar a cert nivell, si ens professionalitzem, veurem». «Tenim corredors qualificats per ser atletes d’elit, hem de ser conscients de les oportunitats, representar al teu país als Jocs és el més gran que es pot tenir», sentenciava.

«L’any passat vam fer una temporada bona, amb uns percentatges regulars, esperem fer un petit salt, mantenint els resultats. Som una nació petita i volem millorar una mica, anem collant els criteris», va concloure Comas.