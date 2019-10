Haciane, l’arma secreta de la FAN

La Federació Andorrana de Natació (FAN) segueix evolucionant, amb canvis, i després d’haver incorporat a Xavier Torrallardona l’any passat, aquest té una arma secreta: Hocine Haciane, el referent nacional d’aquest esport, que serà tècnic permanent de l’entitat.

Haciane té un somni i un cop complerta la seva etapa com a nedador ara vol seguir vinculat a aquest esport com a entrenador. «Vull ajudar al Xavier, el que estem és buscant repartir millor la feina, fer una millora en la qualitat dels nedadors de la FAN pel que fa a entrenaments i qualitats d’aquests», comentava i assegurava que «el que falta a la federació és tenir algú amb resultats com vaig fer jo en el seu moment, volem sobretot crear país i que tinguin fe amb els seus resultats i les seves capacitats de poder entrenar».

Així, va subratllar el nou tècnic que «tenir una figura com la meva els pot motivar, seria ideal que hi hagués un altre Hocine entre els nous nedadors que surten». «També volem buscar nou talent i intentar motivar-lo, començar a crear nedadors espectaculars», assegurava, tot reconeixent que «ve una base forta», ja que «tenim nedadors i nedadores joves molt bons, que naden molt bé però que encara no tenen càrrega d’entrenaments». «La base que ve és potent, es poden fer moltes coses a Andorra, té potencial», sentenciava.

Per tant, pel que fa a objectius, internacionalment s’enfoquen, a curt termini amb el Campionat d’Europa. I a llarg són ambiciosos: «Estem enfocant els nens en les Olimpíades de París 2024, a més dels Mundials d’aquí a dos anys». «Volem que siguin constants, que no s’aturin i que gaudeixin», reiterava Haciane i reconeixia que «volem que es creïn projectes que es puguin comparar amb nedadors internacionals». «Això seria ideal», remarcava.

Per altra banda, el gran objectiu marcat també són els Jocs dels Petits Estats d’Europa 2021, a més d’aquest any aconseguir les mínimes dels Campionats d’Espanya i fer medalles en els de Catalunya: «Tot implicarà fer bona feina en entrenaments, per Tots Sants tenim la primera concentració, al Pas de la Casa, en alçada».

Per tot això, Haciane és «optimista», però caldrà abans fer una millora de país. «Estem justs respecte a piscines perquè els Serradells està malament i és un emblema del país, espero que es pugui arreglar», concloïa.