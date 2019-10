Estrena contundent

El MoraBanc Andorra necessitava guanyar fora de casa i estrenar-se. I de quina manera ho va fer. Va atropellar de manera contundent al Maccabi Rishon Lezion, imposant-se per 67 a 86. Els tricolor van regalar-se una festa. Tot i que Moussa Diagne, no estava al 100%, van ser altres jugadors com Frantz Massenat, David Jelínek i Clevin Hannah qui van fer un pas endavant. Només Alex Hamilton va poder plantar cara als tricolor. Però un sol jugador no és capaç de guanyar un partit.

En una pista molt petita i sense públic, el partit va començar amb el MoraBanc endollat des del primer moment. Moussa Diagne va inaugurar el marcador i a partir d’aquí va començar el gran homenatge. Des dels primers minuts, els andorrans ja van anar trobant solucions a tots els problemes que es van trobar i a cop de triple van anar augmentant distàncies, sobretot tenint en compte que els rivals no van tenir gens d’encert. Només Hamilton era capaç de posar problemes.

En aquest primer quart, els tricolor ja anaven per davant amb comoditat. Els andorrans destrossaven la defensa dels locals, que va ser molt dolenta en aquest primer quart. Podien córrer a voluntat i quan les coses surten, anotes. Al final dels primers deu minuts reglamentaris, el resultat ja era de 8 a 21, després de fer una bona defensa, fent circular la pilota i anotant. En el segon quart, el partit va seguir el mateix tarannà, encara que els rivals van fer un petit pas en defensa que els va servir per no augmentar més les diferències, fet que va fer baixar l’anotació dels andorrans. Però els tricolor es van saber imposar a això i van ser Hannah i Massenat els que van fer un pas endavant per no abaixar la guàrdia, ja que estaven obligats a mantenir el nivell. Amb intensitat i ritme, augmentant les diferències als 14 punts, es van anar fent forts davant d’un rival sense idees, que no podia créixer Al descans, el resultat era de 32 a 47.

El tercer quart va començar un Massenat al mateix alt nivell, ja que va ser el duel del curs en el qual es va mostrar més inspirat, sortint a la contra i trobant encert. En els primers cinc minuts d’aquest temps, van aconseguir augmentar la diferència a 16 punts i, un plàcid avantatge. Els andorrans seguien jugant a voluntat. El Rishon Lezion va fer un pas endavant però va ser insuficient, ja que no eren capaços de retallar gaire les distàncies perquè quan els locals atacaven, els del Principat responien, amb contundència però amb cap. La defensa donava molts contraatacs, de manera que els tricolor eren molt superiors, amb encert i seriositat. Als locals no els sortia res del que proposaven, a causa del ritme i la superioritat en el rebot del conjunt d’Ibon Navarro.

Molt s’havien de tòrcer les coses en el darrer quart, ja que guanyaven amb un avantatge de 51 a 67. En els primers minuts, els del Principat no van oferir la seva millor versió i els locals creien que la remuntada era possible. Creien, però no van poder. Tot i que ho van intentar. Però tot això es va quedar en un intent. Ni tan sols es pot considerar ensurt. Finalment, el resultat va ser de 67 a 86.

Ibon Navarro: «Hem estat molt seriosos»

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, va explicar després de l’enfrontament que «en idees generals hem fet molt bona feina, hem estat molt seriosos, sabíem que havíem de jugar per guanyar en una pista com aquesta». Per tant, va considerar que després del matx contra el Maccabi Reshion Lezion «s’ha materialitzat el canvi». «És veritat que quan trobes a faltar un jugador com ha estat en aquest cas Jeremy Senglin, és imporant pels altres fer un pas endavant», remarcava i elogiava a Frantz Massenat, ja que segons el tècnic, «ha mostrat molta personalitat, pensant a assistir als companys». «Va fer molt bon partit amb el San Pablo Burgos però sense Senglin ha estat més destacat», aclaria i afegia que «no vull parlar només d’un jugador, molts han ajudat a guanyar». També va considerar que «en línies generals, l’equip ha estat molt regular, aquesta és la principal raó per la qual hem guanyat». «És una victòria molt important, el pròxim partit serà essencial i també essencial per lluitar pel Top16, per estar en la millor posició», recordava.