Stop Violències denuncia a l’ONU que a Andorra hi ha prostitució

L’associació assegura que els drets sexuals i reproductius són un «tema tabú» al Principat

L’associació Stop Violències ha denunciat davant la Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació envers les Dones (Cedaw, per les seves sigles en anglès) de l’ONU que actualment existeix tràfic de dones amb finalitats d’explotació sexual en les fronteres andorranes. Així s’afirma en un informe alternatiu que l’entitat ha realitzat per contrarestar la visió que el Govern exposa avui en la 74a sessió del comitè en el qual participen fins a 187 Estats d’arreu del món. La presidenta d’Stop Violències, Vanessa M. Cortés, assegura en el text (es pot consultar al web de l’ONU) que a la frontera del riu Runer «és conegut quan passa un taxi amb una d’aquestes dones». «No sabem quina és la magnitud, ni per què no s’actua i es mira cap a una altra banda, ja que a Andorra és il·legal el tràfic de persones amb finalitats sexuals», afegeix.



En l’informe, que consta de 161 punts, Cortés exposa que els drets sexuals i reproductius són un «tema tabú» al país i lamenta que no existeixi cap institut, observatori o organisme oficial que els reculli i reconegui.



Durant la seva intervenció a Ginebra, Cortés també va afirmar que Andorra és «un país feudal amb el consentiment de tots» i va demanar a l’Executiu «afrontar els nous temps» i «responsabilitzar-se» dels tractats internacionals que signa a favor dels drets de les dones. «Les dones hem de ser ciutadanes de ple dret i no de segona. Encara no s’han separat els poders de l’Estat i de l’Església i la política de la por acampa al seu aire», va etzibar la feminista, per tot seguit apuntar que «les dones no som una prioritat pel nostre Govern».



«Ruptura de les institucions»

Tot plegat es desprèn del seguit de preguntes i recomanacions que el 2015 la Cedaw va realitzar a l’Executiu. Entre els suggeriments, el comitè va exhortar Andorra que «despenalitzi l’avortament i faciliti l’accés a l’avortament legal en casos de risc per a la vida o salut de la dona embarassada, violació, incest i malformació fetal greu».



De les diferents justificacions que donarà avui la delegació andorrana en representació del Consell General destaca que malgrat «ser conscient que la despenalització de l’avortament és una qüestió que preocupa a la societat civil», «la reforma de la Constitució i posterior modificació del Codi Penal implicaria la ruptura de les institucions de l’Estat que conformen la nostra identitat com a país». Després de detallar com funciona el Coprincipat, l’Executiu resol que «la postura del copríncep episcopal no ha canviat al llarg de la nostra història i, per tant, el Govern d’Andorra no ha iniciat cap mesura per implementar aquesta recomanació».

Tràfic de persones

En el document elaborat per Stop Violències, que té acusacions i referències del país molt dures, també es parla del tràfic de persones. L’associació apunta que l’Estació Nacional d’Autobusos és un «lloc de trànsit fàcil» i ho exemplifica amb el polèmic cas d’uns treballadors colombians explotats a la Massana l’any passat. «El que es va dir públicament és que el Govern va expulsar els treballadors explotats, però no se sap quina va ser la sentència a l’empresari, ja que el seu negoci continua obert avui dia».