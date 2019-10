Poques afectacions a l’RN-20 tot i les protestes dels agricultors gals

Joves Agricultors (JA) i la Federació Nacional dels Sindicats d’Explotacions Agràries (FNSEA, per les seves sigles en francès) van organitzar ahir una sèrie de manifestacions a França per protestar contra les poques ajudes que ofereix el Govern, motivats també per la crisi que actualment pateix el sector. Els pagesos es van desplaçar per mitjà de tractors per reivindicar la situació en què es troben.

Malgrat que se sabia que les mobilitzacions podien causar obstacles en algunes carreteres que connecten amb l’entrada i la sortida d’Andorra a través de França, com l’RN-20, ahir a la tarda el cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, assegurava que les alteracions es trobaven sobretot pels volts de Tolosa, entre altres indrets, però pel que fa al Principat, el mateix va constatar que «no hi havia cap afectació directa».

La companyia d’autobusos Andbus fa tres viatges d’anada i tornada fins a Tolosa cada dia. A banda de les connexions a la frontera, aquest trajecte també podria haver estat afectat per les manifestacions, però tampoc va ser el cas. «Sabem que hi ha afectacions però les nostres línies no estan alterades», va actualitzar ahir al vespre el director d’Andbus, Albert Vinseiro. El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean Jacques Carrié, va explicar ahir que els comerciants de la zona havien notat un cert descens de clients en comparació amb altres anys en aquesta mateixa època. Els mateixos es van plantejar possibles causes, com ara les mobilitzacions dels agricultors a França o bé el «mal temps».

Les protestes a la zona de l’Arieja, la més propera al Principat, es van reduir a la localitat de Foix, tot i que en cap cas es va arribar a tallar el trànsit per la carretera RN-20. Els agricultors, que protesten entre altres coses, pels recels en l’acord amb Mercosur o les traves burocràtiques per rebre els ajuts, preveuen estar-se a aquesta localitat francesa durant dos dies més, si el temps ho permet.