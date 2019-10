Recull d’obres mestres del Ballet de Sant Petersburg

Els amants del ballet tindran l’oportunitat de veure un recull de grans obres en l’actuació que realitzarà el prestigiós Ballet de Sant Petersburg a l’auditori Claror de Sant Julià de Lòria el 8 de novembre. La representació és possible gràcies a l’acord entre la corporació de la parròquia i el Suport d’Iniciatives Socials i Culturals de Sant Petersburg.

La companyia russa ofereix una gala sota el títol Carmen: Masterpieces of world ballet, confeccionant un programa que està dividit en dues parts, i que compta amb fragments d’obres mestres del ballet mundial, com són Carmen, Le Corsaire i El llac dels cignes, entre d’altres grans títols. La música serà a càrrec de George Bizet, Adolf Adan, Cesare Pugni, Ricardo Drigo, Peter Tchaikovsky i coreografies de Marius Petipa. Hi prendran part solistes dels millors teatres de Sant Petersburg, el Mariinsky i el Mikhailovsky. Els artistes, Alexandra Losifidi, Alexey Nasadovich i Margarita Rudina, ja van actuar a Sant Julià de Lòria el mes de gener passat.