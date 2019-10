Martínez-Illescas: «Toni Martí ha guanyat la batalla a Escaldes»

El comitè parroquial de Liberals a Escaldes-Engordany dona per descartat el pacte amb DA. Així ho va manifestar l’actual conseller comunal de la formació, Higini Martínez-Illescas, que no va dubtar a assenyalar a l’excap de Govern, Toni Martí, i als actuals cònsols, Trini Marín i Marc Calvet, com els principals culpables de la situació. «És cert que hi havia dos bàndols i ha guanyat Toni Martí i els cònsols actuals, que són els que no volien el pacte», va afirmar.

Martínez-Illescas va destacar que des del seu partit «vèiem lògic el pacte perquè com ha dit Xavier Espot moltes vegades, més que un pacte és un projecte conjunt». Així, la seva prioritat «no era parlar de 2, de 4 o de 8, sinó que el què volíem era parlar del programa». Amb tot, va indicar que «no han volgut pactar i a més, ens van dir que en cas que anéssim junts no podríem dir res sobre el programa». Per tant, l’opció que hi ha ara mateix sobre la taula és fer llista pròpia i presentar-se en solitari.

El conseller comunal té clar que «a DA hi ha una guerra interna i el problema és seu, no nostre», però lamenta que «Toni Martí ha guanyat la batalla a Escaldes-Engordany».

Projecte

Martínez-Illescas va explicar que la llista liberal «està molt avançada» però no va voler revelar cap nom, ni tan sols si seria ell qui l’encapçalaria. «No ho tenim decidit, però sí que m’he posat a disposició del partit», va afirmar.

En relació amb la proposta que presentaran per Escaldes va manifestar que seran molt clars i que «explicarem el nostre programa i si algú ens vol votar, que sàpiga què farem». Un dels principals punts del programa serà el futur del Clot d’Emprivat. L’actual conseller comunal va insistir, com ja ha fet durant alguna sessió de consell de comú, que els canvis urbanístics plantejats no són adients i que amb la fórmula adoptada no s’alliberarà suficient espai per als vianants i zones verdes. «És un tema molt delicat i nosaltres proposarem que es permeti construir més amplada per poder alliberar més espai», va apuntar, insistint que «si jo lidero la llista, intentaré explicar la problemàtica que hi pot haver en aquesta zona».

Vila busca suports

Mentrestant, a Sant Julià de Lòria, algunes formacions estan abocades a tancar les llistes en temps de descompte. Si no hi ha un daltabaix, Terceravia i Desperta Laurèdia concorreran als comicis del 15-D, encara que encara fa falta concretar qui les liderarà. Josep Majoral i Joan Albert Farré aspiren a encapçalar la força presidida per Josep Pintat mentre que a la nova plataforma nascuda a les acaballes d’aquest mandat i que incorporarà DA, el PS i SDP, la incògnita és saber si finalment Cerni Cairat sumarà prou suports per ser la cara visible de la candidatura.

Per la seva banda, Laurèdia en Comú viu els últims dies abans de presentar llistes en una situació inversa. El cònsol major, Josep Miquel Vila, vol aspirar a la reelecció, però té dificultats per completar la llista. «En principi ens presentarem», recalca el cònsol menor, Julià Call, que afirma que «el projecte hi és» i que ara s’estan buscant els recolzaments necessaris per «a veure com ho fem». «El projecte és bo i la feina feta, també», diu Call.

D’altra banda, Desperta Laurèdia es troba immersa en ple bloqueig per escollir el candidat a les eleccions, després que en les últimes hores s’hagin fet evidents les reticències d’alguns sectors de la plataforma al voltant de Cerni Cairat per la seva falta d’experiència. L’expresident del grup parlamentari demòcrata i membre del comitè parroquial a Sant Julià de Lòria, Ladislau Baró, aposta a títol personal que Cairat ocupi el número 1 de la candidatura. En aquest sentit, Baró fa una crida a prioritzar «l’autonomia i la força» de Desperta Laurèdia com a plataforma i que els partits deixin en un segon pla les seves estratègies a l’hora de parlar, per exemple, de les quotes que haurien de teni a la llista. «La falta d’experiència pot quedar compensada pel talent i la força», explica Baró, sobre les reticències d’alguns sectors al voltant de la figura de Cairat.

Bartolomé i Tudó a Ordino

A Ordino, el grup d’independents segueix elaborant la seva llista. Malgrat que encara no hi ha res tancat, Eric Bartolomé i Sandra Tudó sonen per encapçalar el projecte. A l’espera de confirmar-ho i de saber quantes llistes hi haurà finalment a la parròquia, el que és clar és que s’enfrontarien amb Josep Àngel Mortés i Eva Choy, després que DA i L’A hagin segellat el pacte a Ordino. Per tant, les actuals dues conselleres liberals a l’oposició ara podrien ser rivals.

D’altra banda, a Encamp DA i L’A segueixen treballant per formar llista conjunta. La voluntat de tots dos partits és positiva però la falta de noms que agradin a uns i als altres dificulta l’elaboració de la llista. De moment, sembla que DA no estaria disposat a avalar ni Jordi Troguet ni Maribel Lafoz com a integrants liberals. Però el seu principal problam no és aquest sinó trobar número dos. Fins ara totes les portes que han trucat han rebutjat la oferta.