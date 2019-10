Una esllavissada talla l'avinguda Fiter i Rossell a Escaldes

Durant aquesta nit i matinada els Bombers han portat a terme fins a 23 sortides relacionades amb la tempesta. La majoria han estat per arbres caiguts, control dels rius i afectacions en rètols, teulades i bastides causades pel fort vent. També han actuat en un incendi provocat per un llamp.

Mobilitat també alerta a través de les xarxes socials que el temporal provoca acumulacions d'aigua a la carretera i despreniments de rocs. I recomana, en cas que sigui imprescindible conduir, informar-se del temps abans de sortir així com de les possibles afectacions viàries, i extremar les precaucions al volant.

Una esllavissada a causa de les fortes pluges ha provocat un tall de la circulació a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany, tal com informa Mobilitat. El despreniment s'ha produït a la part alta de l'avinguda, a la sortida de la parròquia escaldenca en sentit la Massana i el trànsit s'ha desviat pel túnel del Pont Plà o túnel de les Dos Valires.

