El temporal de pluja i vent causa danys materials arreu del país

Andorra va patir nombroses afectacions durant la nit de dimarts i la matinada d’ahir dimecres protagonitzades per una forta llevantada que també va afectar greument diversos punts de Catalunya. L’episodi va anar acompanyat d’intensa pluja i importants ràfegues de vent de fins a 135 quilòmetres per hora (km/h), una velocitat molt per sobre de la que s’esperava. Els serveis d’emergències van realitzar nombroses intervencions, sobretot causades per caigudes de rocs i branques a les carreteres i destrosses en algunes infraestructures. L’incident més rellevant va ser una esllavissada a l’avinguda Fiter i Rossell a Escaldes-Engordany que va obligar a tallar la circulació durant bona part del dia d’ahir.

El director de Protecció Civil d’Andorra, Cristian Pons, va explicar ahir que la llevantada sobretot va impactar la zona est del Principat. El mateix va ressaltar que «el vent ha estat una mica més important del que s’havia pronosticat, arribant als 135 quilòmetres per hora a la Roca de Sant Pere, quan s’havien previst velocitats sobre els 100 km/h als cims i entre els 70 i els 80 km/h a les valls». Pel que fa a les precipitacions, aquestes van ser més suaus de les calculades: «Des de dimarts al matí i fins dimecres a les 7 h van caure uns 100 litres per metre quadrat (l/m²) a la zona est, mentre que de mitjana van caure 70 l/m²», unes xifres inferiors als 120-130 l/m² que s’alertaven.



Principals carreteres afectades

El responsable de conservació de carreteres de COEX, Jordi Piñero, va apuntar que «a les carreteres hi ha hagut caigudes de pedres i arbres però no s’ha afectat greument la xarxa». A banda de l’esllavissada a Escaldes, Piñero va enumerar algunes de les principals afectacions: a la carretera d’Aixovall (CG-6) que va a Ós de Civís van caure arbres a la vora de la via que, amb ajuda dels Bombers, es van poder retirar; també van caure branques a les vores de la carretera secundària d’Engolasters i els treballadors del COEX van assistir la via d’Anyós a l’Aldosa on es van trobar pedres i altres restes després que el torrent dels Oriosos es desbordés. Malgrat les incidències materials, no va haver-hi cap persona ferida.

El cos de Bombers va fer una vintena d’intervencions durant l’episodi distribuïdes per tot el territori

El cap d’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, va valorar ahir que en general es van donar «problemes inconnexos per tota la xarxa». Passades les 12 del migdia d’ahir, el mateix va actualitzar que gairebé estava tot solucionat, pendents d’obrir la circulació a la zona de l’esllavissada, que es va fer pocs minuts abans de les cinc de la tarda.

El cos de Bombers va fer una vintena d’intervencions durant l’episodi distribuïdes per tot el territori. El cap de guàrdia del cos, Jaume Sánchez, va explicar que van començar a treballar a Sant Julià de Lòria i després es van anar desplaçant a la resta de parròquies, començant a les 11 de la nit de dimarts i acabant aproximadament a primera hora del matí d’ahir, moment en què «s’ha començat a tranquil·litzar tot».

Reforçament de la Portalada

El ministre portaveu Eric Jover va anunciar ahir en el marc del Consell de Ministres que s’ha decidit aplicar un reforçament a la Portalada per assegurar la seguretat de la zona, després que patís un important despreniment a l’agost. «Sempre hem dit que el talús de la Portalada no està estable i pateix moviments. L’increment de les precipitacions poden provocar més mobilitat i per aquest motiu l’hem reforçat», va afegir.

Pel que fa a les mesures preses, Jover va anotar que «s’ha enfortit el dispositiu que tenim establert amb una vigilància de 24 hores i també s’han evitat algunes activitats a la zona frontal del centre comercial E.Leclerc Punt de Trobada, a l’àrea de l’aparcament». El ministre portaveu no va saber concretar una data de finalització d’aquests procediments de seguretat i va aclarir que tot dependrà del seguiment que facin els tècnics i sobretot de les condicions meteorològiques.

El riu Valira en el seu pas per Sant Julià, ahir matí.

Panells caiguts davant l'Estació Nacional d'Autobusos.

Aquests panells van cedir a causa de les fortes ràfegues de vent.