El PS vol reduir les tarifes de FEDA i d’Andorra Telecom

El PS denuncia que les tarifes d’Andorra Telecom i FEDA són impostos encoberts als ciutadans d’Andorra. El president del grup parlamentari, Pere Lòpez, recorda que els beneficis que obtenen any rere any per les societats les dues parapúbliques es destinen de forma íntegra a finançar els dèficits generats pel Govern, amb imports que se situen anualment entre els 30 i els 40 milions d’euros. Aquest fet suposa, segons Lòpez, que les tarifes de FEDA i Andorra Telecom siguin, en realitat, «uns impostos encoberts als ciutadans; uns impostos que penalitzen de forma substancial a les persones amb menor nivell d’ingressos, en tractar-se de serveis bàsics i del tot irrenunciables».



«Tenint en compte que les despeses familiars s’han incrementat molt els darrers anys, sobretot les vinculades a l’habitatge», des del partit demanen al Govern que contemplin reduccions substancials de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom als paquets més bàsics d’aquests serveis. «No estem parlant d’una baixada de l’1%», va remarcar Lòpez. «Demanem una baixada substancial que entri en vigor l’1 de gener del 2020, i que millori notablement el poder adquisitiu de les famílies d’Andorra que més ho necessiten».



El Govern haurà de contestar de manera oral al PS en la pròxima sessió de control al Consell General.