Josep Rodríguez, nou president de la Fundació Privada Tutelar

La Fundació Privada Tutelar ha incorporat Josep Rodríguez com a nou president del patronat en substitució de David Claverol, que va ser destituït al passat agost per irregularitats comptables, i també Carles Salvadó com a nou gerent de l’entitat. Segons van valorar des de la mateixa Fundació a través d’un comunicat, «les dues incorporacions tenen una important i àmplia trajectòria en el món social i financer, respectivament, i inicien aquesta nova etapa amb ganes de seguir donant resposta als futurs reptes de l’ens».

Malgrat aquests canvis, l’entitat ja va indicar que la resta de càrrecs es mantenen com abans i el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Voluntariat, Víctor Filloy, continua en la vicepresidència i el de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en qualitat de representant del Govern en el Patronat. Simon Binsted segueix en el càrrec de secretari del Patronat, Carles Areny com a representant dels cònsols de les set parròquies, Joan Carles Rodríguez Miñana com a representant de la Cambra de Notaris i Esther Puigcercós com a representant de l’Associació de Bancs d’Andorra.