La Fiscalia demana quatre anys de presó per al ‘Rambo de la Cerdanya’

La Fiscalia va demanar ahir quatre anys de presó condicional o 15 anys d’expulsió del Principat i 30.000 euros de multa per al català Martí Cots, més conegut com a Rambo de la Cerdanya, acusat d’un delicte major de blanqueig de diners i d’un altre d’accés il·lícit a casa habitada en grau de temptativa. L’advocat de la defensa, en canvi, va oposar-se a tots dos delictes i va demanar l’absolució del seu client i, com a mesura de seguretat, un any d’internament en un centre psiquiàtric del país. En cas que no sigui absolt, però, va sol·licitar que l’expulsió del Principat sigui de només deu anys.

La defensa reclama la seva absolució i al·lega a la circumstància d’alienació mental

«No se’l pot acusar d’haver entrat a la casa d’Auvinyà, com sosté la Fiscalia, perquè no hi ha cap prova», va argumentar el lletrat en declaracions a aquest rotatiu. Pel que fa al delicte de blanqueig, la defensa va al·legar a la circumstància d’alineació mental, ja que el seu client pateix esquizofrènia i, per tant, hauria actuat sense ser-ne plenament conscient. «Si el tribunal ho admet, aleshores no se’l podria considerar responsable penal. Ara bé, la Fiscalia sosté que aquesta circumstància és incompleta i que el meu client no tenia totes les capacitats de consciència i voluntat anul·lades en el moment dels fets com jo defenso», va manifestar l’advocat.

Detenció al desembre

La detenció del Rambo de la Cerdanya va produir-se el 23 de desembre de l’any passat després que un veí d’Auvinyà alertés a la Policia que hi havia un home sospitós a prop d’un habitatge i la seva descripció coincidís amb la de Cots. Tot i així, finalment va ser localitzat en un hotel d’Encamp i el grup d’intervencions especials de la Policia va detenir-lo per possessió de diverses armes –una escopeta robada a França i dues pistoles, a més de munició– i una gran quantitat de diners en efectiu. Cots de seguida va ingressar al centre penitenciari de la Comella, però tal com va dictar la batlle de guàrdia, sota vigilància estricta i separat de la resta de reclusos.

El Rambo de la Cerdanya s’havia escapat d’un centre psiquiàtric de Lleida el 7 de desembre de l’any passat i abans d’accedir a Andorra –a través de pistes forestals amb un vehicle 4x4 robat a l’Alt Urgell– va atracar a cop de pistola l’Alp Hotel Masella, del qual va endur-se els 15.000 euros que hi havia a la caixa forta. Per aquest i altres delictes comesos a Catalunya, les autoritats espanyoles van demanar l’extradició del delinqüent uns dies més tard. I és precisament per aquest motiu que, tal com recull RTVA, el lletrat de la defensa va demanar que en cas que el Tribunal de Corts decideixi expulsar el seu client del Principat, ho faci per la frontera francoandorrana.