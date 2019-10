El conjunt andorrà torna de Xile sense competir pels forts disturbis

La delegació andorrana finalment no participarà en el Mundial de karate sub-21, júnior i cadet a causa de la perillosa situació que viu Santiago de Xile, amb permanents disturbis. El seleccionador Manel Jodar i els karatekes Gina del Rio, Jordi Hernàndez i Melchor Randy van haver de marxar ahir cap a l’aeroport per tornar abans d’hora a Andorra. Fins llavors, havien estat custodiats a l’hotel per l’exèrcit, sense poder-se moure i atesa la situació del país, s’han unit a les delegacions del Japó, de Suïssa i d’Àustria i han decidit marxar per estalviar-se problemes.

Segons va explicar el president de la Federació Andorrana de Karate (FAK), Xavier Herver, «ens hem trobat amb una ciutat atrapada sencera, amb una situació que ha anat creixent». En aquest sentit, la delegació va sortir diumenge d’Andorra i dilluns ja van témer no poder volar, per la situació que va viure l’aeroport del Prat, després que el Tsunami Democràtic cridés a bloquejar-lo pacíficament per la sentència del procés.

Així, va indicar que «estàvem més preocupats pel que passava a Barcelona» i que «a Xile semblava que era un tema molt puntual, des de la Federació Mundial de Karate (WKF) ens van dir que hi havia garanties i que tirava endavant perquè els organismes oficials estaven fent tot el possible». Tot i això, «dimarts va ser un altre escenari perquè des del primer moment van veure que l’hotel estava acordonat, els van recomanar que no sortissin al carrer i que en cas de fer un trasllat, fer-lo amb un transport oficial». En aquest sentit, els aldarulls van anar creixent i la WKF va decidir canviar el programa de competició, amb una situació peculiar, ja que l’organisme només permetia assistir al pavelló a aquells karatekes que prenguessin part del torneig aquell dia, juntament amb el seu responsable tècnic, fet que implicava que els altres dos karatekes de la federació andorrana s’havien de quedar sols. Per tant, amb aquest terrible panorama, van decidir tornar de manera immediata a Andorra i ahir a les 16.00 hores, hora local van agafar un avió. De fet, van sortir set hores abans de l’hotel cap a l’aeroport per estalviar-se una nova manifestació que estava convocada: «Hem renunciat a la competició davant la gravetat del que està passant allà».

D’aquesta manera, el que més preocupava era el trasllat a l’aeroport però al final, els karatekes van poder arribar sense problemes, «tot i l’ambient molt inestable al centre de la capital». «Tots estan bé i tranquils, no he vist mai fins ara que s’hagués de canviar el programa, el que està passant no és una broma», assegurava Herver i recordava que «com a president, el més important és la seguretat dels esportistes i del seleccionador, per això s’havia de tornar com més aviat millor».

Violència extrema

La setmana passada el govern xilè va decidir incrementar el preu del bitllet del metro de Santiago, passant dels 800 als 830 pesos, és a dir un increment de 30 cèntims d’euro en un país en el qual el salari mínim és de 372 euros. Aquest fet va fer esclatar una gran crisi, ja que va ser la gota que va fer vessar el got i després de cinc dies de manifestacions pacífiques, la violència es va apoderar dels carrers, reclamant igualtat, un fet que va provocar que el govern desplegués l’exèrcit i decretés el toc de queda i l’estat d’emergència. La situació fins ara ha provocat 18 morts, a més de 5.000 detinguts i centenars de ferits a tot el país, ja que les mobilitzacions violentes s’han estès, cremant autobusos, estacions de transport i saquejant comerços, a més de múltiples enfrontaments directes amb la policia. Tot és fruit del cansament, ja que el poble xilè ha dit prou.