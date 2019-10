Fins a 77 treballadors del Cedre han estat de baixa entre el 2018 i el 2019

Fins a 77 professionals del centre sociosanitari El Cedre han estat de baixa entre l’any passat i els vuit primers mesos del 2019; concretament, 38 ho van estar al 2018 i 39 aquest any. I cal destacar que la major proporció de baixes es dona entre les auxiliars d’infermeria. Així es desprèn de les dades que l’Executiu va facilitar a la consellera socialdemòcrata Rosa Gili, que havia presentat una bateria de preguntes al Govern sobre aquest centre.

En aquestes mateixes respostes, que van ser publicades ahir al Butlletí del Consell General, es recull que un estudi encarregat a la Fundació Matia va concloure que els horaris de dotze hores en un centre d’aquestes característiques «no són recomanables per la important càrrega física i emocional a què estan sotmesos els professionals que atenen els usuaris». Segons s’indica en la resposta, aquesta podria ser precisament una de les causes de les baixes per malaltia.

Des de l’Executiu, però, van especificar que ara s’està treballant en un nou model d’atenció centrada en la persona que ha de comportar que s’eliminin els torns laborals de les auxiliars d’infermeria de dotze hores per convertir-los en jornades de set hores. Tal com ja havia manifestat en reiterades ocasions, el Govern recorda en la seva resposta que cada vegada es tendeix més a reduir el nombre d’infermeres per incrementar el d’auxiliars amb formació en el model d’assistència centrada en la persona. De fet, concreta que cada auxiliar tindrà sis residents de referència i a tots ells se’ls farà el pla d’acollida, control i seguiment de les activitats de la vida diària, a més de convertir-se en el vincle directe amb les famílies. Les funcions d’infermeria seran l’atenció a la consulta juntament amb el metge, proveir les cures necessàries i supervisar la medicació que s’ha d’administrar.

Actualment la plantilla del Cedre és de 103 professionals que s’encarreguen d’atendre les 150 persones que es troben ingressades i distribuïdes en el servei d’atenció 24 hores, el centre de dia i el programa Respir.