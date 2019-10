Aguareles es marca assolir el top 15 en la Copa del Món

Carles Aguareles espera poder aconseguir aquesta temporada un top 15 en Copa del Món i un top cinc en Copa d’Europa, és a dir, tal com va manifestar el mateix rider en la roda de premsa de presentació de la temporada, «sumar el màxim de punts». L’equip, que compta amb el suport d’Andbank, estarà format per Aguareles i el seu entrenador, Josep Gil.

Aquest objectiu s’intentarà assolir en un curs en la qual la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) seguirà col·laborant amb la Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern (RFEDI) i, per tant, compartirà recursos. Com a novetat, Aguareles tindrà també amb un preparador físic i un fisioterapeuta que acompanyarà a l’esquiador a les estades.

Segons Gil, «l’objectiu és seguir millorant els resultats de la temporada passada i millorar els 90 punts FIS». En aquest sentit, va donar a conèixer que Aguareles participarà en les dues lligues per seguir perfeccionant. Així, disputarà dues Copes del Món de Big Air i tres Copes d’Europa de la modalitat mentre que en slopestyle només disputarà les sis Copes d’Europa, ja que no té plaça per a poder disputar la competició i, per tant, aquesta situació implica que Aguareles l’hagi de recuperar aquest curs, «un fet que s’aconsegueix entrant en el top 10 europeu, confiem que això li permeti estar en un top 30 mundial». «Em sento bé mentalment i físicament, vull millorar el resultat i intentar lluitar al màxim, a més, espero no patir cap lesió», comentava Aguareles i recordava que «he de continuar treballant la confiança i no aturar-me».

«Donem resposta a les carències detectades», comentava Carles Visa, gerent de la FAE, i explicava que «hem creat un grup de joves amb la federació espanyola». Tot i això, ara per ara, aquesta no compte amb joves talents andorrans, perquè encara no es compleixen els equips. La voluntat és que s’hi puguin incorporar de cara a la següent temporada, ja que 360Xtrem i ECAP tenen un base de 55 nens. «Tenim una base jove, hem creat un pla de tecnificació, el que volem és créixer», sentenciava.