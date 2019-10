Ferré, satisfet per la reunió amb el Govern i la FAF

David Ferré, president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), es va mostrar satisfet després de la reunió amb el Govern i la Federació Andorrana de Futbol (FAF). D’aquesta manera, la setmana vinent les dues parts ja tindran un esborrany del conveni. «Estem fent l’acord per tenir-lo abans del partit internacional, les dues parts hem dit el que volem i, si no ens agrada, ja ens posarem a discutir», comentava i explicava que «vam estar xerrant dues hores, crec que ha anat bé però falta concretar». «La setmana vinent tindrem un esborrany, fins que no ho tinguem tot per escrit no es pot fer una valoració», sentenciava i recordava que «tinc les paraules, amb el Fèlix Àlvarez va anar prou bé». «Hem estat parlant de coses però no s’ha concretat res, volem el que teníem fins ara, la gent parlant, s’entén, anem pel bon camí perquè no hi va haver cap problema», concloïa.